Import-export: Tanger Med présente son offre portuaire et logistique

Le groupe Tanger Med a profité du SIAM 2023 pour mettre en avant son offre portuaire et logistique dédiée aux importations et exportations nationales. Cette présentation, qui a eu lieu ce mercredi 3 mai à Meknès, a permis de mettre en avant les atouts de ce complexe portuaire en termes de connectivité maritime, ainsi que ses infrastructures logistiques adaptées aux produits agricoles, comme des chambres froides et des magasins logistiques. Grâce à cette offre complète, Tanger Med se positionne comme un acteur majeur du commerce international en Afrique.

Dans sa présentation, Idriss Aarabi, directeur des opérations import-export du Port Tanger Med, a souligné que le complexe portuaire Tanger Med dispose d’une infrastructure de 19 hectares «Export Access» dédiée au traitement des flux export.

Une infrastructure spécialement conçue pour les exportations

En plus de sa connectivité, Tanger Med dispose d’une plateforme dédiée aux exportations, avec des infrastructures spécialement conçues pour traiter jusqu’à 2.100 camions par jour. Les produits périssables sont également pris en charge grâce à des chambres froides et des magasins logistiques. De plus, une offre digitale permet aux opérateurs de gérer toutes les procédures portuaires, de traçabilité, de facturation et de paiement en ligne.

S’agissant de la connectivité de ce complexe portuaire vers les marchés mondiaux, Idriss Aarabi a noté que Tanger Med est relié au réseau national de voies express et autoroutes vers les grandes agglomérations du Royaume. Les unités de fret en importation ou exportation du port sont ainsi à seulement 3 heures de Rabat, 4 heures de Casablanca, 6 heures de Marrakech et 8 heures d’Agadir.

De plus, le complexe portuaire est connecté à plus de 180 ports et 70 pays dans le monde, ce qui permet d’atteindre le nord de l’Europe en 3 jours, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud en 10 jours et la Chine en 20 jours. Rien qu’en 2022, a rappelé Idriss Aarabi, Tanger Med a traité 3,7 millions de tonnes de produits agroalimentaires par camion TIR en import-export, en plus de 13,5 millions de tonnes de produits agroalimentaires en conteneurs frigorifiques transbordés.

Des solutions digitales innovantes

Quant aux solutions digitales proposées par Tanger Med pour renforcer la compétitivité des opérateurs, Idriss Aarabi a fait savoir que ce complexe portuaire est engagé dans une démarche de digitalisation au service de la facilitation des exports pour offrir une meilleure efficacité et gestion de ses activités, ainsi que pour l’amélioration continue des services rendus aux clients.

Les solutions proposées ont pour objectif la facilitation des procédures de traitement des marchandises, la réduction des délais de traitement des escales, ainsi que la fluidité et la sécurité des marchandises. Et en vue d’accompagner les importateurs et exportateurs, Tanger Med a mis en place un Port Community System, une plateforme leur offrant des solutions digitales. Parmi les services offerts: la dématérialisation totale des opérations d’import-export, la traçabilité des unités de fret, la gestion des flux, la facturation à distance, la commande du MRN et le paiement multicanal.

Par ailleurs, en 2021, les formalités du passage portuaire à l’import et à l’export pour les activités conteneurs et camions TIR ont été entièrement dématérialisées. Les opérateurs sont aujourd’hui en mesure de remplir les formalités du passage portuaire en ligne, et de déposer électroniquement tous les documents nécessaires auprès des services chargés de la gestion des activités import-export, a expliqué Idriss Aarabi.