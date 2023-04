Industrie du froid: le géant mondial FPS Food Process Solutions s’installe à Tanger Med

Tanger Med accueille une nouvelle multinationale dans ses installations portuaires. Il s’agit de FPS Food Process Solutions, un des leaders mondiaux des équipements de congélation et de refroidissement clés en main. Dans un communiqué publié le 11 avril sur son site web, le groupe canadien annonce l’ouverture d’un nouveau bureau dans la ville du détroit pour couvrir la région Moyen-Orient et Afrique (MEA). Il s’agit de sa première implantation sur le continent.

D’après FPS Food, la plateforme portuaire sera une plaque tournante pour ses activités commerciales dans cette zone car elle «offre une logistique et une efficacité opérationnelle complètes et à haute valeur ajoutée pour ses clients». Ces derniers s’activent dans les secteurs agro-industriels comme la viande et la volaille, les fruits et légumes, les fruits de mer, les plats préparés à emporter, les produits de boulangerie, les aliments pour les animaux de compagnie, etc.

«Capitaliser sur ce point d’entrée sur le marché offre à la fois à FPS et aux clients des services de hub de classe mondiale et d’énormes économies que seule l’installation portuaire de Tanger Hub peut fournir», renchérit son président Jeffrey Chang. A l’en croire, son entreprise pourra ainsi «réduire les coûts, fournir une plus grande efficacité tout en respectant les normes de classe mondiale».

Actuellement, FPS déploie une stratégie d’expansion pour explorer de nouvelles niches. Le 14 mars dernier, soit presqu’un mois avant son implantation au Maroc, le groupe avait indiqué l’ouverture d’une nouvelle usine à Monterrey, au Mexique, pour mieux desservir les marchés d’Amérique latine, notamment le Mexique, le Chili, la Colombie, l’Argentine, l’Equateur et le Pérou.

Au total, FPS dispose de dix installations de fabrications et d’entreposage, ainsi que des bureaux de vente internationaux dans ses 16 emplacements à travers le monde (y compris son siège social au Canada). Il gère un espace combiné de 41.800 mètres carrés et emploie plus de 500 personnes.