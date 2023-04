Tanger Med II: APM Terminals accélère l’extension du Terminal 4

APM Terminals pose un nouveau jalon dans le projet d’extension du terminal à conteneurs TC4 du port Tanger Med II, dénommé APM Terminals MedPort Tangier. Dans un communiqué publié ce jeudi 27 avril, le groupe annonce l’arrivée de deux nouvelles grues doubles Ship-to-Shore (STS) sur les huit commandées pour un investissement global de 117 millions d’euros.

D’après l’opérateur portuaire néerlandais, ces doubles grues peuvent gérer des cargos de 26 conteneurs de largeur ou des conteneurs dont la capacité peut atteindre 24.000 EVP (équivalent vingt pieds). Les nouveaux équipements devraient «augmenter considérablement la capacité et l’efficacité des opérations du terminal, permettant un meilleur service aux clients et améliorant l’expérience client globale», indique-t-il.

Selon Magnus Lundberg, directeur des opérations chez APM Terminals MedPort Tanger, «les deux nouvelles grues seront déployées et pleinement opérationnelles après l’été, pour soutenir les opérations de notre terminal et répondre à nos ambitions futures».

Les nouvelles grues font partie d’un ensemble d’initiatives contribuant aux objectifs de décarbonation d’APM Terminals. Il s’agit notamment de l’ajout de 23 navettes hybrides aux 42 déjà existantes, du système d’amarrage automatique qui stabilise les navires à quai, augmentant la sécurité des opérations, ainsi que de l’initiative d’alimentation à quai. Celle-ci permet aux navires hybrides de se connecter à l’alimentation électrique lorsqu’ils sont à quai dans un port.

Pour rappel, les travaux du TC4 ont été lancés en 2019, pour un investissement de plus de 800 millions de dollars. D’après APM Terminals, c’est «l’un des terminaux à conteneurs les plus avancés technologiquement, les plus efficaces et les plus sûrs au monde». Déjà en octobre 2021, le TC4 avait atteint le record du plus grand nombre d’EVP chargés sur un navire, avec 17.906 EVP acheminés sur Madison Maersk, un paquebot de 399 m d’une capacité de 18.330 EVP.

Les travaux de la deuxième phase d’extension, qui a démarré en avril 2021, devraient s’achever au premier trimestre 2024, tandis que ceux de la troisième phase devraient prendre fin au premier trimestre 2025. Une fois achevé, ce terminal à conteneurs, d’une capacité de 5 millions d’EVP, permettra au complexe Tanger Med d’atteindre une capacité totale de 9 millions d’EVP, soit la première capacité portuaire en Méditerranée.