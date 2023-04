Tanger: saisie, à bord d’un navire, de thons farcis à la cocaïne à destination de l’Espagne, la police enquête

Selon les données préliminaires de l’enquête, une opération conjointe menée entre la Sureté et les Douanes au port Tanger Med a abouti à la saisie d’un conteneur maritime frigorifique en provenance de l’Équateur et à destination de l’Espagne, soupçonné d’être utilisé pour dissimuler une quantité importante de cocaïne parmi une cargaison de poissons, indique la même source.

Les procédures d’inspection ont permis de saisir les cargaisons de cocaïne soigneusement emballées dans les entrailles de thon, ajoute-t-on, précisant que le processus d’extraction de cette cargaison est toujours en cours avant de la soumettre à l’opération de pesée finale.

Les recherches et les investigations menées actuellement sous la supervision du parquet compétent visent à démasquer et à identifier tous les membres de ce réseau criminel international, que ce soit dans le pays de trafic d’origine ou du pays de destination finale, et ce, en coordination avec les Bureaux centraux nationaux relevant de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), conclut-on.