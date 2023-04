Cocaïne et blanchiment d’argent: Europol démantèle un grand réseau impliquant des Marocains

Comme le détaille un communiqué officiel d’Europol, le démantèlement de ce réseau a été le fruit d’une étroite collaboration entre la police fédérale belge et son homologue espagnole, la Guardia civil.

L’organisation de la police européenne affirme que cette opération a permis la saisie de quelque 180 millions d’euros, provenant d’un trafic de plusieurs tonnes de cocaïne importées de pays d’Amérique latine et introduites en Europe via plusieurs ports et aéroports.

Ce réseau, constitué de ressortissants marocains, espagnols et belges, agissait dans plusieurs pays, en Belgique, aux Pays-Bas, en Amérique du Sud, aux Émirats arabes unis et en Espagne, précise le communiqué. Les investigations d’Europol ont débouché sur l’arrestation de cinq suspects en Belgique et d’un sixième en Espagne.

L’organisation européenne parle d’un système «professionnel et compliqué» qui a permis à ce réseau de blanchir d’importantes sommes d’argent. En plus des cryptomonnaies, les membres de ce réseau auraient également investi dans des projets immobiliers de luxe dans plusieurs villes en Europe, mais aussi au Maroc.

Europol affirme également avoir saisi 50.000 euros en liquide, une voiture, des bijoux et des montres de luxe, trois coffres forts et une somme de 23 téléphones.

Les membres de ce réseau étaient pistés par Europol depuis octobre 2021, quand les enquêteurs ont pu analyser les données cryptées de l’application de messagerie sécurisée «Sky ECC», également surnommée «la messagerie du crime», qui était utilisée par les membres de ce gang.