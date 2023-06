Audit et conseil: Mazars s’allie avec le ministère de la Transition numérique et l’AMDIE pour lancer un centre d’expertises en IT et IA au Maroc

Un nouveau centre d’expertises spécialisé dans des activités pointues d’audit et de conseil verra le jour au Maroc. C’est le fruit d’un mémorandum d’entente (MoU) signé entre Mazars, le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), signé en marge de l’évènement Gitex Africa qui se déroule présentement à Marrakech.

Dans un communiqué, le cabinet international d’audit et de conseil indique que cette entité sera spécialisée dans la data analytics, la cybersécurité, l’audit IT, les PPP, l’intelligence artificielle, la RSE, etc. «Mazars a mis en place ce projet d’investissement afin d’accélérer le développement de ses activités à l’international. Ce centre va employer plus de 200 personnes à moyen terme pour répondre aux besoins des bureaux de Mazars situés notamment en Europe», souligne-t-il.

D’après l’organisme, le choix du Maroc s’explique par son large potentiel en termes de ressources humaines qualifiées, du climat favorable des affaires et des mécanismes proposés dans la nouvelle charte d’investissement.

Selon Abdou Diop, managing partner de Mazars au Maroc, «cet investissement conforte non seulement la volonté de Mazars de contribuer au développement d’activités à forte valeur ajoutée mais constitue aussi un levier important d’accélération de l’insertion des jeunes diplômés émanant des universités ou des écoles de commerce et d’ingénieurs. Il démontre tout le potentiel du Maroc et des pays africains à proposer des ressources dotées d’une grande qualité de formation». Il précise qu’après la création d’une Business Unit du cabinet dédiée à l’Afrique, ces activités concernées par le MoU sont essentiellement destinées à l’Europe et au Middle East.