Quand les mensonges du régime d’Alger n’épargnent même pas la bienveillante Al-Jazeera

Pour détourner son opinion publique des vrais problèmes, le régime algérien joue à la diversion en multipliant les fake-news sur le Maroc, une mission dévolue par les caporaux d’Alger à l’armée, laquelle s’est vu consacrer d’importants moyens humains et financiers pour ce faire.

Confronté actuellement à une présidentielle de tous les dangers et à la montée de la grogne de la rue, le régime algérien cherche à diaboliser le Maroc: il a prétendu que 4.000 soldats marocains épaulent l’armée israélienne contre les populations gazaouies, écrit Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 7 juin.

En vue de donner un semblant de crédibilité à ce gros mensonge, les caporaux d’Alger ont affirmé tenir cette fake-news de la chaîne qatarie Al Jazeera, qui l’aurait elle-même relayée, selon eux, du journal Yediot Aharonot, le quotidien le plus lu en Israël. Ce dernier avait appris la prétendue présence des soldats marocains en Israël d’une importante source militaire autorisée au sein de l’armée israélienne.

Et ce n’est pas tout. Pour tenir en haleine les Algériens et leur faire oublier la dure réalité de leur quotidien et la dictature implacable qui les écrase depuis plus de 60 ans, les «mouches électroniques» des caporaux ajoutent que la présence militaire marocaine à Gaza intervient «en vertu de l’accord bilatéral entre les deux pays», le Maroc et Israël.

Rien que ça? Eh bien non, il en reste encore. Les concepteurs de telles fake-news en ont rajouté, comme tout bonimenteur. Ainsi, la photo d’un soldat israélien tué à Gaza a été présentée comme étant celle de l’un des 4.000 soldats marocains combattant aux côtés d’Israël.

Un site web dédié au fact-checking a rapidement démontré qu’une telle information n’est parue ni sur le site d’Al Jazeera, ni sur celui du quotidien israélien précité. Ce site accuse même les auteurs de telles fake-news d’avoir volé la «maquette» du site d’Al Jazeera pour véhiculer cette fausse information.

Pour sa part, la chaîne qatarie a publié un communiqué officiel dans lequel elle affirme formellement n’avoir jamais diffusé la moindre information relative à une quelconque participation de soldats marocains au conflit opposant Israël et le Hamas.