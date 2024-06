Capital-investissement, la nouvelle formule gagnante

Le capital-investissement poursuit son ascension au Maroc. En 2023, le secteur a réalisé de nouveaux records en termes de levées et de fonds investis. C’est ce que relève le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 7 juin, citant Hatim Ben Ahmed, président de l’Association marocaine des investisseurs en capital (AMIC).

«Au total, le rapport d’activité 2023 couvre un périmètre de 24 sociétés de gestion et 47 fonds sous gestion (23 actifs, les autres en phase de désinvestissement ou désinvestis), et représente la quasi-totalité des sociétés de gestion ayant un bureau au Maroc, selon l’Amic», lit-on.

Durant l’année écoulée, les capitaux levés ont atteint un montant record de plus de 3 milliards de DH (contre 1,15 milliard de DH en 2022), alors que les levées de fonds représentent 9,87 milliards de DH sur la période 2018-2023, soit plus du double entre 2012 et 2017. Les levées ont été réalisées par 6 fonds en 2023.

Les fonds transrégionaux accaparent 78% des levées pour le Maroc depuis 2012 et adoptent majoritairement une forme juridique étrangère pour des raisons liées notamment aux contraintes de change et de fiscalité. De leur côté, les fonds locaux, qui représentent 22% sur la même période (en valeur), privilégient les véhicules juridiques marocains et plus particulièrement la forme Organismes de placement collectif en capital (OPCC).

Les organismes de développement internationaux et les banques/sociétés de gestion d’actifs représentent près de 70% des levées de fonds entre 2018 et 2023 avec respectivement 44% et 25% des montants levés, détaille l’Amic.

«L’année 2023 a aussi été marquée par un montant d’investissement record de 2,54 milliards de dirhams (contre 861 millions de dirhams), opérés par 12 sociétés de gestion. Ces fonds concernent 25 nouvelles entreprises et 16 réinvestissements», détaille l’Amic. «La plupart des fonds sont généralistes, à l’exception de quelques fonds thématiques», relève d’ailleurs Omar Benchekroun, consultant senior chez Fidaroc Grant Thornton (cabinet ayant réalisé le rapport sous la direction de la Commission Études & Statistiques de l’Amic).

À fin 2023, les investissements en Capital Amorçage et Risque représentent plus du tiers des investissements réalisés en nombre et 7% en valeur. Le secteur des services est en hausse continue depuis la première génération de fonds, passant de 18% entre 2000 et 2005 à 41% entre 2018 et 2023. Les secteurs de la santé et de l’éducation ont également connu une forte croissance ces dernières années, explique l’Amic.

Sur le plan régional, Casablanca-Settat reste de loin la plus dynamique. Elle capte près de 74% des investissements, tandis que Rabat-Salé-Kénitra (10%), Fès-Meknès (5%), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (4%) et les autres régions (7%) se partagent le reste.