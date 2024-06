Comment le géant Airbus accompagne le développement de l’industrie aéronautique au Maroc

En cette matinée ensoleillée, l’usine d’Airbus Atlantic Maroc Composite, située dans la zone industrielle de Midparc à Nouaceur, s’anime dès les premières heures du jour. Une activité incessante règne dans cette installation, un véritable centre névralgique pour la production de pièces composites de haute technologie destinées à l’industrie aéronautique mondiale. Housni Faek, à la tête de cet écosystème, nous accueille avec une fierté palpable, prêt à nous dévoiler les coulisses de cette usine de pointe.

«Bienvenue dans notre usine. C’est ici que nous fabriquons des pièces cruciales pour plusieurs modèles d’Airbus, notamment le cockpit de l’A320, en single source, et diverses pièces de l’ATR, comme les panneaux des hublots, sans oublier la trappe du train d’atterrissage du A320, ainsi que les coques de fauteuils business class, entre autres», souligne Housni Faek.

En parcourant les vastes ateliers, on découvre les différentes étapes de la production. Les pièces du cockpit de l’A320, par exemple, passent par plusieurs phases de fabrication et d’assemblage avant d’être prêtes à être livrées. «La production de chaque pièce composite est un processus complexe et méticuleux qui passe par plusieurs étapes clés», explique notre interlocuteur. Tout d’abord, les fibres sont découpées à la taille et à la forme requises. Ensuite, les couches de fibres sont disposées dans un moule suivant un ordre spécifique et une orientation précise pour atteindre les propriétés mécaniques souhaitées. Chaque pièce est ensuite placée sous vide pour éliminer les bulles d’air et assurer une bonne imprégnation de la résine avant d’être chauffée.

Après le durcissement, chaque pièce est soigneusement démoulée pour éviter tout dommage. Les étapes de finition et d’usinage suivent, où les excès de matériau sont découpés et les bords sont finis pour atteindre les dimensions finales. Des opérations d’usinage supplémentaires sont aussi nécessaires pour procéder à des ajustements précis.

Un atelier de production dans l'usine Airbus Atlantic Maroc Composite. (A. Et-Tahiry / Le360)

Tout au long de ce process délicat, la pièce passe par des contrôles de qualité rigoureux, assure Housni Faek, qui est également administrateur du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS). Une inspection visuelle initiale est réalisée pour détecter les défauts visibles, suivie de tests. Les dimensions sont également vérifiées pour s’assurer qu’elles correspondent aux spécifications.

Enfin, chaque pièce est soigneusement emballée pour éviter tout dommage durant le transport avant d’être expédiée vers l’usine d’assemblage final ou directement vers le client, à raison de deux navettes par semaine. «Chaque étape de ce processus est essentielle pour garantir que les pièces composites aéronautiques répondent aux normes de qualité et de sécurité strictes de l’industrie», signale notre interlocuteur.

Lire aussi : Comment le Maroc compte se (re)positionner sur l’échiquier de l’industrie aéronautique

L’engagement d’Airbus au Maroc ne cesse de se renforcer. En 2014, la création de la nouvelle usine de Midparc a permis de doubler les capacités de production et d’étendre les compétences locales. Aujourd’hui, les deux usines d’Airbus au Maroc (Airbus Atlantic Maroc et Airbus Atlantic Maroc Composites, NDLR) emploient 1.000 salariés. «Nous prévoyons de recruter 200 personnes dès l’année prochaine pour répondre à cette demande en hausse», annonce fièrement Housni Faek.

Ce dynamisme est soutenu par un écosystème industriel local en pleine expansion. Plus de 100 sous-traitants et partenaires marocains participent directement ou indirectement à la chaîne de production d’Airbus, représentant plus de 10.000 emplois. De plus, le partenariat entre Airbus et le Maroc repose sur des avantages stratégiques solides: une proximité géographique avec l’Europe, une main-d’œuvre qualifiée et compétitive et une stabilité politique et économique. C’est pourquoi l’avionneur européen considère la plateforme industrielle marocaine comme un levier de compétitivité essentiel.