L’Université Mohammed V de Rabat classée première à l’échelle du Maghreb

Belle consécration pour l’Université Mohammed V de Rabat. Pour la troisième année consécutive, l’Université Mohammed V de Rabat est désignée meilleure université au niveau national et maghrébin, selon le dernier classement du Center for World University Banking (CWUR), indique l’Université par le biais d’un communiqué.

Dans ce classement qui met en avant les 2.000 meilleures universités sur un total de 20.531 dans le monde, l’UM5 occupe la 950ème place sur le plan planétaire pour se faire une place dans le top des 4,9% meilleures universités au monde.

Cette consécration est le résultat des efforts déployés par des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et technique et des étudiants en particulier dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Cité dans un communiqué, le président de l’Université Mohammed V de Rabat par intérim, Farid El Bacha a félicité chaleureusement et avec fierté le corps professoral et professionnel pour les résultats obtenus.

Il convient de noter que ce classement international se base sur quatre indicateurs clés, à savoir la qualité de la recherche (40%), la qualité de la formation (25%), les lauréats occupant des postes importants dans les grandes entreprises (25%) et le corps professoral ayant obtenu des distinctions académiques internationales (10%).

Il est à préciser que les données utilisées proviennent de la base de données scientifique internationale «Web of Science» et cela pour les publications, les citations et la qualité des revues sur les 10 dernières années.