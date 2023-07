Abdelhak Azzouzi nouveau président de la chaire Alliance des civilisations à l’université Euromed de Fès

La création de cette chaire universitaire fut décrétée lors de la 9ème édition du Forum mondial de l’alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) tenue à Fès les 22-23 novembre 2022. Le Haut représentant de l’UNAOC, SE Miguel Angel Moratinos, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue du forum avait annoncé la création de cette chaire au sein de l’université Euromed de Fès.

Le Pr. Abdelhak Azzouzi est membre fondateur, membre du CA de l’université Euromed de Fès. Il est professeur des universités, spécialiste de la diplomatie, de la stratégie, des relations internationales et de la science politique comparée. Il a créé et dirigé plusieurs centres de recherche et de développement. Il a initié et organisé les forums de Fès sur l’Alliance des civilisations et ceux sur l’Union pour la Méditerranée. Le Pr. Abdelhak Azzouzi a rédigé aussi une trentaine d’ouvrages dont neuf volumes sur l’Alliance des civilisations et la diversité culturelle. Il a publié plus de 1500 chroniques internationales. Il est membre consultant auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux. Il a reçu plusieurs distinctions et prix internationaux dont celui de l’Assemblée parlementaire méditerranéenne pour son engagement dans le rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée.

La conviction est unanime au sein du CA de l’université Euromed de Fès que l’Alliance des civilisations relevant des Nations unies est le partenaire le mieux indiqué pour mettre sur pied un tel projet, et susciter une dynamique de changement sur le plan des perceptions, des visions d’avenir et des pratiques génératrices de valeurs fécondes au plan individuel et collectif.

La mission de la chaire revêt aux plans historique et épistémologique une signification de la plus haute importance eu égard aux valeurs cardinales de Fès et du Maroc en termes de dialogue interculturel et inter-cultuel des civilisations et du vivre-ensemble. Elle se revendique du rôle hérité de l’université La Qaraouiyine (historiquement la plus ancienne au monde, toujours en exercice) en matière de savoirs et d’ouverture sur d’autres cultures et civilisations. D’autre part, le choix porté sur Fès pour créer la chaire est salutaire; car de tout temps, cette cité a été le creuset dans lequel diverses composantes se sont croisées et conjuguées aux multiples affluents constitutifs de l’identité marocaine, en l’occurrence les éléments arabes, berbères, andalous, africains, hassanis et juifs.

La symbolique historique de Fès ne tient pas uniquement au fait que cette cité incarne la civilisation séculaire qui est la nôtre. Elle procède aussi de son statut de haut lieu de rayonnement scientifique et spirituel du monde.

La présente chaire a une vocation académique et scientifique puisqu’elle vise à promouvoir la recherche, la formation et le consulting dans le domaine de l’Alliance des civilisations, de la diversité culturelle et de la gestion des conflits par la promotion de l’éducation au dialogue et l’échange interculturel. Et ce en parfaite résonnance et cohérence avec les principes et les valeurs de l’UNAOC et de l’université Euromed de Fès.

Il est à rappeler que le Conseil d’administration de l’université Euromed de Fès est composé de plusieurs personnalités marocaines et étrangères dont André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi; le Pr. Mostapha Bousmina, président de l’UEMF; Mohammed Kabbaj, chancelier de l’UEMF; le Pr. Abdelhak Azzouzi; Driss Jettou; Othman Benjelloun; le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger; le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation; le ministère de l’Économie et des finances; le Ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et du sport; le secrétaire perpétuel de l’Académie Hassan II des sciences et techniques; Khalid Safir; Michèle Geandreau Massaloux, ex-porte-parole de l’Élysée et rectrice des Académies de Paris; le secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (Barcelone); l’ex-vice présidente du Parlement européen, Madame Rodi Kratsa; Saad Kettani; M’Hammed Douiri; Mohamed Horani; Taieb Chkili (ancien ministre de l’Enseignement), le président de la CGEM, le secrétaire général de l’enseignement de l’Espagne, les autorités locales et bien d’autres personnalités.