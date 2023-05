Accord de coopération entre l’Université Euromed de Fès et l’Université du Cap-Vert

Lors de la réception offerte en leur honneur, Pr. Mostapha Bousmina, président de l’UEMF, a souhaité la plus chaleureuse des bienvenues à Son Excellence et à la délégation qui l’accompagne tout en se félicitant des excellentes relations qui lient le Maroc et le Cap-Vert.

Il a par la suite présenté brièvement l’UEMF, créée à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve et L’assiste, et placée sous Sa Haute Présidence d’Honneur. Son modèle de gouvernance, son ingénierie pédagogique et ses activités de recherche-innovation ainsi que ses différentes composantes furent exposés. Par la suite, la délégation a visité les installations de l’Université et notamment ses plateformes technologiques et ses laboratoires de recherche-innovation.

Prenant la parole, son Excellence M. le Premier Ministre du Cap-Vert s’est félicité de l’excellence des relations entre son pays et le Maroc et a exprimé au nom de toute la délégation sa joie d’être dans ce haut lieu du savoir et du vivre-ensemble, tout en faisant savoir qu’il est impressionné par le modèle de l’UEMF, par ses réalisations et par l’excellence de ses activités d’enseignement et de recherche.

Une convention de partenariat a été signée à cette occasion entre l’Université du Cap-Vert et l’Université Euromed de Fès, marquant le début d’une coopération que les deux parties souhaitent qu’elle soit fructueuse et pérenne ainsi que leur engagement mutuel à promouvoir rapidement des initiatives communes, dans le but de réaliser des programmes conjoints d’enseignement et de recherche, dans tous les domaines d’intérêt commun, et à favoriser les échanges des étudiants et des enseignants-chercheurs.

À la fin de la visite, Pr. Mostapha Bousmina a offert à l’Université du Cap-Vert une imprimante 3D de haute technologie, conçue et fabriquée par l’une des startups de l’Université. Les ingénieurs de la startup se déplaceront prochainement au Cap-Vert pour installer cette machine et entraîner les équipes sur place. La même opération a été effectuée la semaine dernière en Côte d’Ivoire.