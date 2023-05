L’Université Euromed de Fès et l’École de Droit de la Sorbonne organisent les journées «Restructuring»

Dans ce cadre, l’Université Euromed de Fès organise, aujourd’hui le 11 et demain le 12 mai, deux journées consacrées à l’étude des techniques de restructuration du passif des entreprises en difficulté.

Près de 200 spécialistes, majoritairement venus de France, participent à cette formation de très haut niveau, qui permettra à une centaine d’avocats et de praticiens de l’insolvabilité d’échanger avec leurs homologues marocains et d’affiner les techniques et les méthodes juridiques pour une meilleure restructuration des entreprises.

Le succès de ces journées de formation organisées au Maroc s’explique par le contexte économique actuel difficile qui expose de nombreuses entreprises à des difficultés financières et les oblige à se restructurer pour rendre leur passif plus supportable.

Cette formation est inédite au Maroc et se focalise notamment sur les nouveaux dispositifs complexes inspirés du droit américain et qui se sont désormais généralisés dans un environnement économique mondialisé.