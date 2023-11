Enseignement supérieur: l’Université Euromed de Fès honore ses diplômés

La cérémonie de remise des diplômes, organisée par l’Université Euromed de Fès ce lundi 27 novembre 2023, fut un grand moment d’accomplissement et d’émotion pour les étudiants et leurs parents. Ont assisté à cette cérémonie plus de 1.000 personnes, incluant les membres du conseil d’administration, qui compte plusieurs ministres et acteurs du monde politique, socioéconomique et académique de l’espace euro-méditerranéen, ainsi que plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc et autres personnalités nationales et internationales.

La cérémonie fut animée par plusieurs tableaux artistiques réalisés par les étudiants, ainsi que par des allocutions du président de l’Université Euromed de Fès, Mostapha Bousmina, et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui.

Au nombre de 280, les lauréats se sont vu remettre des diplômes nationaux et des doubles diplômes avec les meilleures institutions de l’espace euro-méditerranéen. Ces étudiants ont été formés dans divers domaines: génie mécanique, génie électrique, génie des technologies de l’information et de communication, l’architecture, design et urbanisme, business, communication des entreprises et des institutions et sciences politiques et juridiques.

Cette célébration solennelle a également rappelé le rôle du Maroc dans la formation de l’élite des espaces euro-méditerranéen et africain, puisque les lauréats de 2023 comprennent des Marocains, mais aussi des étudiants aussi bien du nord que du sud de la Méditerranée. Ces derniers ont été formés par une équipe d’enseignants-chercheurs internationaux dans un cadre multiculturel comprenant actuellement 49 nationalités et des infrastructures d’enseignement, de recherche et d’activités sportives et culturelles de rang mondial.

«Nous sommes fiers de nos lauréats, qui ont été extrêmement bien formés et participeront avec brio, j’en ai la ferme certitude, au développement de leurs pays respectifs. Et je saisis cette occasion pour exprimer au nom du conseil d’administration et de l’ensemble des membres de notre Université, notre profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a donné à l’espace euro-méditerranéen et à l’Afrique une université d’excellence qui a été érigée selon les meilleurs standards internationaux», s’est félicité le président de l’institution, Mostapha Bousmina.