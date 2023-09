Séisme: l’élan de solidarité s’organise à l’Université Euromed de Fès

Suite au séisme qu’a connu la région d’Al Haouz, l’Université Euromed de Fès (UEMF) participe à l’élan de solidarité nationale par quatre actions:

1)-La participation des étudiants, des enseignants-chercheurs, du staff administratif et technique et de la haute direction à la campagne de don de sang qui a démarré à l’UEMF dès samedi matin et s’est poursuivie dimanche et lundi. Cette campagne durera tout au long de la semaine.

2)-Participation institutionnelle de l’UEMF au Fonds spécial de gestion de l’impact du séisme au Maroc.

3)-Participation de l’ensemble du personnel de l’Université, sur une base volontaire, par le versement audit fonds d’un mois ou un demi-mois de salaire.

4)-Aide aux étudiants et aux personnels issus des zones sinistrées.

Ces actions font partie de l’élan national initié par le Roi Mohammed VI. Cette mobilisation exceptionnelle de solidarité, qui s’est exprimée à travers les quatre coins du Royaume, illustre les fondements de la nation marocaine qui s’est mise debout comme un seul homme.

Roi, peuple, gouvernement, armée et autres institutions nationales agissent en parfaite harmonie et à l’unisson. Ce fait remarquable se nourrit et s’abreuve de notre histoire millénaire qui, à travers les siècles, s’est basée sur la solidarité, l’inclusion, l’empathie et la bienveillance.