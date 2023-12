L’Université Euromed de Fès se distingue dans le classement mondial UI GreenMetric World University Rankings 2023

L’Université Euromed de Fès se distingue notamment par son engagement volontariste et exceptionnel dans les domaines suivants: excellence en formation, cadre et infrastructure, énergie et changement climatique, déchets, eau, transports et éducation.

L’annonce de ce classement a eu lieu à Dubai en marge de la Conférence des parties sur les changements climatiques COP28 qui s’y déroule du 30 novembre au 12 décembre 2023.

Le classement UI GreenMetric s’intéresse aux campus universitaires verts de par le monde et leur durabilité environnementale et évalue leur performance sur la base de 39 indicateurs répartis entre 6 critères.

Ce classement souligne les efforts inlassablement soutenus de l’Université Euromed de Fès pour faire de son campus un lieu de vie respectueux de l’environnement selon une approche holistique et durable; qu’il s’agisse de l’expansion de ses espaces verts, de l’utilisation de technologies économes en énergie, du tri des déchets et de la capture des eaux pluviales et le recyclage de l’eau aux fins d’arrosage, ou encore de sa politique de transport visant à réduire l’utilisation de véhicules personnels et l’utilisation exclusive de véhicules électriques sur le campus, d’intégration de la sauvegarde de l’environnement et de la durabilité au niveau de ses enseignements et de sa recherche.

Pour rappel, l’Université Euromed de Fès a récemment remporté le deuxième prix de l’Initiative africaine de l’année pour les Objectifs du Développement Durable lors des «Triple E Awards» décernés par le Conseil d’accréditation des universités entrepreneuriales et engagées (ACEEU) en Allemagne. Elle fut également 1ère au niveau national dans le classement U-Multirank 2022 et 2ème dans le prestigieux THE Impact Rankings 2023.