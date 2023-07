Sciences infirmières et techniques de santé: l’UEMF lance une nouvelle faculté

Dans le cadre de la diversification de son offre de formation et afin de contribuer au développement et à la qualification des ressources humaines dans le domaine de la santé, la faculté des sciences infirmières et techniques de santé (FSITS) accueillera à la rentrée prochaine de septembre sa première promotion qui comprendra sept filières de formation.

Ce programme de formation s’inscrit dans le parcours du système Licence-Master-Doctorat (LMD) donnant l’accès à une panoplie de spécialités, notamment: infirmier polyvalent, infirmier en anesthésie réanimation, orthophoniste, psychomotricien, diététique-nutrition, techniques de laboratoire et techniques de radiologie.

La FSITS met en place un cursus de formation dont le projet pédagogique est de former des professionnels spécialisés dans de multiples champs disciplinaires liés à la santé en délivrant des diplômes reconnus par l’Etat permettant une insertion professionnelle dans les secteurs public, privé et libéral.

Ainsi, le Pôle des sciences de la santé de l’université étoffe son offre de formation et renforce ses composantes déjà existantes, à savoir la faculté de médecine, la faculté de médecine dentaire, la faculté de pharmacie et l’école d’ingénierie biomédicale et biotechnologique.

L’université Euromed de Fès, à travers son Pôle de santé, investit dans la promotion du capital humain et propose un environnement de formation d’excellence pour les futures générations de professionnels et praticiens afin de les préparer à répondre aux nouveaux défis liés au domaine de la santé.