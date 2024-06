Enseignement. Consécration: deux nouveaux établissements Léon l’Africain homologués AEFE

Nouvelle consécration pour le prestigieux réseau Lycée français Léon l’Africain (LFLA). Ses deux nouveaux établissements, Léon l’Africain Domaine d’Anfa de Dar Bouazza à Casablanca et Léon l’Africain Rabat de Hay Riad viennent de recevoir l’homologation de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), un établissement public chargé du suivi et de l’animation du réseau des établissements d’enseignement français dans le monde.

«Cette homologation de l’AEFE est une reconnaissance de la vision éducative de notre réseau, dédiée à former des citoyens éclairés, cultivés et responsables, prêts à contribuer positivement à la société», commente à ce propos Kenza Ouassou, directrice exécutive de LFLA.

Riche d’une expertise de 17 ans et d’une renommée prestigieuse, le réseau de Lycée français Léon l’Africain jouit ainsi d’une nouvelle reconnaissance. Celle-ci «atteste de la qualité et de la conformité de l’enseignement proposé avec les standards éducatifs français, et ouvre des portes aux élèves vers des opportunités académiques internationales», indique un communiqué de LFLA.

Il s’agit aussi d’une reconnaissance d’un système qui, dès la maternelle, offre un cadre d’apprentissage sécurisant et enrichissant. L’enseignement, axé sur l’apprentissage par l’expérience, favorise le développement holistique et l’ouverture internationale des élèves. L’éducation dépasse le cadre académique traditionnel, intégrant bien-être émotionnel et développement personnel à travers des domaines comme les arts, le sport, le numérique et la robotique. Les compétences en pensée critique, communication et collaboration sont renforcées pour former des citoyens du monde compétents et curieux.

Plus 3.400 élèves

Fondé en 2007, le réseau des Lycées français Léon l’Africain, intégré au Groupe Education Development Company (EDC), premier opérateur d’enseignement privé au Maroc, accueille actuellement 3.400 élèves et affiche un taux de réussite de 100% au baccalauréat, dont 96,6% avec mention.

Le comité scientifique du réseau comprend des personnalités de renom telles que Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation nationale en France, et Soulaymane Kachani, vice-recteur de l’Université de Columbia. Il joue un rôle essentiel dans l’enrichissement de l’approche éducative en recommandant des outils pédagogiques novateurs qui intègrent une perspective internationale et complètent le curriculum français.

«Chaque élève bénéficie d’un soutien personnalisé pour développer des compétences comportementales clés, complété par une gamme d’activités parascolaires qui contribuent à la renommée du réseau Léon l’Africain. L’accompagnement se poursuit au-delà des murs de l’école grâce au réseau dynamique des Léoniens, anciens élèves, qui soutiennent activement les étudiants actuels dans leur transition vers le monde académique et professionnel, renforçant ainsi l’impact et la portée de la communauté éducative», explique LFLA.

Inscriptions ouvertes pour l’année académique à venir. Pour une attention personnalisée à chaque élève, les places sont limitées.

Contacts:

· Casablanca Bourgogne: 05 22 36 13 62

· Casablanca Domaine d’Anfa-Dar Bouazza: 05 29 08 20 62

· Rabat: 05 38 05 05 01

https://www.leonafricain.ma/