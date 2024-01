Rabat: Najat Vallaud-Belkacem accueillie au Lycée français Léon l’Africain

Mme Najat Vallaud-Belkacem a inauguré sa visite au Lycée français Léon l’Africain de Rabat par une rencontre avec la direction de l’établissement, marquée par des échanges qui ont illustré l’engagement mutuel en faveur de l’excellence éducative et de l’amélioration continue des standards académiques.

Inauguré en 2022, et déjà reconnu comme l’un des établissements de référence du groupe, le Lycée français Léon l’Africain de Rabat propose un parcours éducatif complet, s’étendant de la maternelle au lycée, et se distingue par ses installations modernes et son emplacement stratégique dans le quartier Souissi-Orangeraie à Rabat.

Dans un entretien exclusif avec Le360, Mme Vallaud-Belkacem a mis en lumière les principes fondamentaux qui guident le réseau Léon l’Africain: excellence, innovation pédagogique et inclusion. Elle a souligné l’importance de la personnalisation des parcours d’apprentissage, à même de répondre aux besoins uniques de chaque élève, une démarche essentielle pour cultiver un environnement propice à son développement intégral.

L’innovation pédagogique, un pilier de l’approche du réseau Léon l’Africain, se manifeste notamment par l’intégration des soft skills aux côtés des enseignements académiques traditionnels. Mme Vallaud-Belkacem a salué cette approche holistique qui prépare les élèves à évoluer dans un monde en constante mutation, où la réactualisation des connaissances est primordiale.

Sur la question de l’inclusion, l’ex-ministre française de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a approfondi la discussion, en soulignant que l’inclusion ne se limite pas à l’accessibilité physique des établissements, mais englobe également les méthodes d’enseignement et les interactions entre élèves. Elle a ainsi insisté sur l’importance d’intégrer naturellement les élèves en situation de handicap dans le système éducatif, leur permettant ainsi de progresser et de s’épanouir au même titre que leurs pairs.

Partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), le réseau Léon l’Africain se distingue par son engagement envers des approches pédagogiques innovantes et un environnement dédié à l’excellence académique. À titre d’exemple, le lycée français Léon l’Africain de Casablanca affiche des résultats remarquables, avec un taux exceptionnellement élevé de réussite au Baccalauréat avec des mentions «Bien» et «Très Bien», témoignant du succès de l’établissement dans sa mission éducative.

Cette visite de Mme Vallaud-Belkacem dans l’un des établissements d’enseignement les plus respectés du Maroc souligne son engagement profond pour une éducation de qualité, inclusive et innovante, alignée sur les défis contemporains et futurs.