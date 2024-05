Ben Guerir: une école d’été et un hackathon en juillet pour développer des solutions dans le secteur de l’hydrogène vert

La ville de Ben Guerir abritera, du 1er au 6 juillet prochains, un évènement inédit au Maghreb, visant à favoriser, à travers la coopération internationale et l’innovation, l’émergence d’une nouvelle génération d’ingénieurs et de chercheurs pour le développement de solutions dans le secteur de l’hydrogène vert au Maroc.

Il s’agit du Green Hydrogen Morocco Camp: de la théorie à l’action, événement organisé du 1er au 6 juillet par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) au Maroc, l’Institut de recherche sur l’énergie solaire et les énergies nouvelles (IRESEN) et le réseau MED-GEM d’électrons et molécules verts méditerranéens, financé par l’Union européenne.

Prenant la forme d’une école d’été et un hackathon, ce «Camp»devra permettre de sélectionner, suite à un appel à participation, 40 candidats, parmi lesquels des étudiants en master, des doctorants et de jeunes professionnels.

Ces derniers seront encadrés par des experts nationaux et internationaux dans le domaine des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement. L’objectif est de doter les participants de connaissances développées, de compétences pratiques et d’une compréhension approfondie des applications actuelles et futures de cette technologie, indique l’IRESEN dans un communiqué.

Pour ce faire, le programme de l’école d’été sur l’hydrogène vert couvrira toute une gamme de sujets, à travers une série de conférences, d’ateliers et de démonstrations pratiques, note la même source. Il s’agit notamment des technologies de production d’hydrogène, des cadres réglementaires, des produits PtX, des options de stockage et de transport et des projets industriels.

«En intégrant des connaissances théoriques et des compétences pratiques, le programme vise à préparer les participants à contribuer activement à l’industrie de l’hydrogène vert, en répondant à des normes élevées de qualité et de durabilité», est-il souligné.

Passer de la théorie à l’action

Ainsi, après les 5 jours de la Summer School, les participants sélectionnés du premier Green Hydrogen Morocco Camp auront l’opportunité de passer de la théorie à l’action en participant à la première étape du Green Hydrogen Hackathon, le samedi 6 juillet 2024.

Les 40 participants, répartis en 8 équipes, auront 24 heures pour proposer des solutions innovantes adaptées au marché national, répondant aux défis liés aux infrastructures, à l’industrie et potentiellement aux cadres politiques et financiers.

Les 3 meilleures équipes peaufineront leurs solutions tout au long de l’été avec l’accompagnement de mentors, avant de présenter leurs prototypes finaux lors de la grande finale qui sera organisée en octobre prochain dans le cadre de «World PtX Summit», organisé par l’IRESEN, avec la possibilité de gagner un voyage d’études en Europe ou des prix pour soutenir leurs projets.