Le Réseau Elbilia International ouvre son cinquième établissement à Domaines d’Anfa

Le réseau scolaire Elbilia International annonce l’ouverture de son nouvel établissement, Elbilia International Domaines d’Anfa. Il s’agit du cinquième établissement du réseau Elbilia International au Maroc qui s’ajoute aux écoles à Casablanca, Rabat et Marrakech, et devenant le troisième établissement de la capitale économique, avec un programme d’éducation trilingue respectant les normes rigoureuses de l’International Baccalaureate (IB).

Elbilia International s’engage à fournir un programme d’éducation trilingue respectant les normes rigoureuses de l’International Baccalaureate (IB) et une éducation qui non seulement répond aux critères d’excellence mais encourage également le développement de dix qualités essentielles chez les apprenants: chercheur, informé, sensé, réfléchi, altruiste, ouvert d’esprit, intègre, audacieux, communicatif et équilibré. L’établissement est membre de la Société des Écoles du Baccalauréat International du Québec et de la francophonie (Sébiq), un réseau prestigieux qui regroupe près de 200 écoles du monde de l’IB sur quatre continents.

L’innovation pédagogique à Elbilia International inclut le Passeport Linguistique Elbilia, avec une obligation pour les élèves de passer les tests de Cambridge, consolidant ainsi leur compétence linguistique pour des opportunités internationales. Les élèves du Tronc Commun peuvent choisir de suivre des cours de mathématiques, de physique-chimie, et de SVT soit en français (BIOF) soit en anglais (BIOA), avec la possibilité de passer les épreuves du baccalauréat dans la langue sélectionnée. Ce choix stratégique permet aux élèves d’acquérir un bagage linguistique précieux, ouvrant des portes vers des opportunités académiques et professionnelles à l’échelle mondiale.

Des partenariats avec Oxford University Press et ProtectEd, un programme canadien dédié à l’éducation à la sécurité des enfants sous toutes ses formes, préparent les élèves à naviguer dans un monde en constante évolution, garantissant une éducation qui est à la fois sûre et conforme aux standards internationaux les plus élevés.

En outre, Elbilia International s’entoure d’une équipe pédagogique expérimentée et engagée, composée d’enseignants hautement qualifiés, qui bénéficient de formations régulières afin d’offrir un enseignement à la pointe des meilleures pratiques éducatives.

Le réseau scolaire Elbilia International appartient au groupe Education Development Company (EDC), acteur de référence dans l’enseignement privé au Maroc. Fort de plus de 30 établissements scolaires et accueillant près de 20 000 élèves, EDC s’impose comme un partenaire de confiance pour l’éducation des générations futures.

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2025.

Bureau des admissions:

06 08 300 100

info-casablanca@elbilia.ma

https://www.elbiliainternational.ma/.