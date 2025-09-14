Success stories à Oujda: l’INDH propulse l’entrepreneuriat des jeunes

À Oujda, de nombreux jeunes voient leurs rêves se transformer en projets concrets grâce à l’appui de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH). Véritable incubateur d’idées, la plateforme des jeunes de la ville accompagne, forme et soutient les porteurs de projets pour leur permettre de franchir le pas de l’entrepreneuriat.

Des parcours de réussite

Ali Bouarfa, trentenaire passionné par la communication visuelle, raconte, dans une déclaration pour Le360, comment une simple idée s’est muée en une entreprise structurée dans le domaine de l’imprimerie et de la publicité.

Après avoir intégré la plateforme des jeunes, réuni les documents nécessaires et bénéficié de plusieurs formations, il a pu décrocher un soutien de l’INDH pour acquérir son matériel.

Aujourd’hui, son entreprise crée de l’emploi, avec trois à quatre postes déjà pourvus, et collabore avec des associations, des institutions publiques et privées. Fort de cette réussite, il ambitionne d’ouvrir de nouvelles agences et d’offrir encore plus d’opportunités aux jeunes.

Même son de cloche chez Akram Elabd, qui est passé d’un travail précaire et informel à la création d’un studio professionnel de photographie et de production de contenus. Grâce au financement de l’INDH, il a pu aménager un espace équipé pour la photo de produits, la réalisation de vidéos et même l’enregistrement de podcasts. Une initiative qui lui assure, ainsi qu’à d’autres jeunes, un revenu stable et un cadre propice à l’innovation et à la créativité.

Une dynamique régionale portée par l’INDH

Pour Anass Salah, chef de la division de l’action sociale à la préfecture d’Oujda-Angad, la troisième phase de l’INDH, lancée par le roi Mohammed VI, met particulièrement l’accent sur l’insertion des jeunes. Il nous a révélé que 189 projets ont déjà été accompagnés, générant 502 emplois.

Plus récemment, le comité provincial a validé 225 nouveaux projets, pour un investissement global de 16 millions de dirhams, dont 14 millions financés par l’INDH. Ces initiatives devraient permettre la création de 529 postes supplémentaires.

Une confiance croissante

Le succès rencontré par la plateforme des jeunes à Oujda reflète la confiance croissante de la jeunesse locale envers cette initiative nationale. En transformant les idées en entreprises viables, l’INDH s’affirme comme une véritable rampe de lancement économique et sociale, contribuant à dynamiser le tissu entrepreneurial de la région de l’Oriental.