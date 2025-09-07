Oujda se transforme: 260 millions de dirhams pour moderniser la ville

La ville d’Oujda vit au rythme des chantiers. Des places emblématiques aux grands boulevards, en passant par les zones commerçantes et les accès routiers, la capitale de l’Oriental entreprend une transformation en profondeur avec l’objectif d’offrir un cadre de vie moderne et attractif, tout en préparant la ville à son rôle de futur pôle de développement régional.

«Dotés d’une enveloppe de plus de 260 millions de dirhams, ces projets portent sur la réhabilitation des places et des principales artères de la ville, ainsi que sur la création de nouveaux équipements sportifs», déclare Abdelmounaim Mjahdi, responsable des achats et de la communication à la Société de Développement Oujda Aménagement.

Parmi les chantiers phares, figure la réhabilitation de la place Jeddah, sur l’avenue Mohammed V, connue des habitants sous le nom de «La Bhar». «Ce projet de 4,5 millions de dirhams prévoit le renouvellement complet des sols, de l’éclairage, l’installation de bancs, l’amélioration du couvert végétal, ainsi qu’un système d’irrigation et de vidéosurveillance», ajoute Mjahdi.

L’avenue Mohammed V sera également dotée de places réaménagées, dont celles du 9 Juillet, du 16 Août et du 18 Novembre, ainsi que l’esplanade attenante à la zone industrielle. Ces interventions incluent la réfection de la chaussée, l’amélioration de l’éclairage public, l’aménagement des ronds-points et la plantation des trottoirs.

Au-delà de cette artère centrale, la requalification s’étend à d’autres axes structurants, tels que l’avenue Mohammed VI, qui relie le parc Lalla Aïcha à l’Université Mohammed Ier et se prolonge jusqu’à la forêt de Sidi Maâfa. Le même traitement sera réservé aux avenues Idriss Akbar, Yacoub El Mansour et Sidi Mâafa, favorisant ainsi une meilleure connectivité entre les différents quartiers.

Lire aussi : Oujda: lancement de projets résidentiels, industriels et touristiques, à l’occasion de la 2ème édition des «Orientales»

Le centre-ville bénéficie aussi d’une attention particulière. La place Bab Sidi Abdelwahab, avec ses voies d’accès (avenue Moulay Slimane, avenue Dabit Benhoussein et rue Abderrahmane Hjira, appelée rue Marrakech), sera réaménagée pour renforcer son attractivité commerciale. «La rue Marrakech et la place du Maroc seront réservées aux piétons en soirée grâce à des barrières électroniques régulant l’accès des véhicules. Cette mesure dynamisera les commerces, notamment au marché de Bab Sidi Abdelwahab», confirme le responsable.

La mobilité urbaine figure également au cœur du plan. Deux nouveaux ponts seront construits sur l’oued Nachef pour relier différents quartiers au stade d’honneur, au CHU et à la partie sud de la ville. Le projet comprend aussi l’achèvement de la rocade sud, un axe vital pour réduire les embouteillages et limiter les émissions polluantes. «Tous ces chantiers traduisent l’engagement de la ville en faveur de sa modernisation et de sa revitalisation. Ils annoncent une nouvelle ère pour Oujda», conclut Abdelmounaim Mjahdi.