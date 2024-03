Oujda: lancement de projets résidentiels, industriels et touristiques, à l’occasion de la 2ème édition des «Orientales»

Le lancement de ces projets intervient à l’occasion de la 2ème édition de l’évènement «Les Orientales», célébrant le 21ème anniversaire de l’Initiative royale pour le Développement de la région de l’Oriental, lancée par le roi Mohammed VI le 18 mars 2003. Ainsi, dans le cadre du programme national de relocalisation des ouvrages militaires situés au sein du tissu urbain d’Oujda, il a été procédé au lancement des travaux de réalisation du nouveau pôle urbain Oujda City Center.

Réalisé sur une superficie de 36 hectares, ce projet permettra de consolider le développement durable, créer des opportunités d’emploi dans la région et renforcer l’offre de logement dans la ville d’Oujda, avec plus de 6.000 unités. Outre des habitations et des services publics, il comprend, entre autres, trois hôtels, un centre commercial, cinq agences bancaires et d’assurance, quatre espaces d’exposition, un établissement d’enseignement privé, une cité universitaire, un centre d’affaires, dix sièges pour les entreprises de l’offshoring, ainsi que des sièges pour la localisation des métiers de la santé.

Ce projet résidentiel intégré, dont la fin des travaux est prévue dans 5 ans, vise également à développer la mobilité et à relier les pôles urbains de la région. À l’ancienne gare d’Oujda, il a été procédé à la présentation du projet «Train du Désert» Oujda-Bouarfa, un projet pionnier dédié à diversifier et valoriser l’offre touristique de l’Oriental.

Ce projet tend aussi à développer les infrastructures, à améliorer les télécommunications et la communication économique entre les villes de la région, ainsi qu’à élaborer de nouveaux circuits touristiques relatifs à l’oasis de Figuig. Il englobe plusieurs axes intégrés, dont l’exploitation et la valorisation des infrastructures des anciennes gares sur la ligne Oujda-Bouafa, à travers la mise en place de nombreux projets touristiques et de restauration, outre un camp mobile à côté de la voie ferrée.

Dans le cadre du projet «Train du Désert», de nouveaux circuits touristiques seront développés, notamment ceux relatifs à l’oasis de Figuig, qui constituent une étape principale des voyages touristiques, en ce sens qu’il contribuera à attirer davantage de touristes dans la région et à renforcer l’économie locale.

Au niveau de la zone d’accélération industrielle du pôle technologique d’Oujda, il a été procédé au lancement des travaux de Hirschmann Automotive Oujda, 2ème projet du groupe autrichien Hirschmann, spécialisé dans le câblage automobile. Cette unité industrielle, qui sera réalisée en juin 2025 sur une superficie de 2,2 hectares, avec un investissement de plus de 140 millions de dirhams, contribuera à créer entre 500 et 800 emplois directs.

Une convention de partenariat a été signée entre la wilaya de la région de l’Oriental, le Conseil régional, le Centre régional d’investissement de la région et le groupe Hirschmann, portant sur la création d’une usine d’assemblage de câbles et connecteurs pour l’industrie automobile dans la zone d’accélération industrielle d’Oujda.

Par la même occasion, la délégation officielle a visité le projet «Zone 01 Oujda», un pôle d’excellence en matière de développement des capacités numériques et de création d’opportunités d’emploi dans la région. «Zone 01 Oujda» s’engage à dispenser des formations en codage et à équiper l’espace avec des outils technologiques de pointe pour les 500 apprenants dans chaque promotion, afin d’atteindre à terme un effectif de 4.000 jeunes.

«01 Talent», situé au Complexe Al Maârifa à Oujda, présentera d’autres programmes complémentaires aux stagiaires, dont le soutien linguistique, le développement des compétences personnelles et des sessions de formation axées sur l’art, la culture, les sciences humaines, et la gestion des affaires.