Oriental: malgré de difficiles conditions climatiques, la filière oléicole se porte de mieux en mieux

Selon des statistiques obtenues par Le360 auprès de la délégation régionale du ministère de l’Agriculture, la filière oléicole représente l’une des principales chaînes de valeur vu qu’elle couvre 65% des superficies cultivées de la région, avec la création de 4,98 millions de journées de travail et un chiffre d’affaires de 1,48 milliard de dirhams.

D’après la même source, 90% des oliviers se concentrent dans les provinces de Nador, Driouch, Guercif et Taourirt et la superficie cultivée a connu une augmentation des plus significatives (65%) entre 2008 et 2020 pour passer à 126.400 hectares et la production suit le même rythme en atteignant 238.000 tonnes et générant 500.000 journées de travail supplémentaires.

Selon la même source, cette superficie devra atteindre 167.780 hectares à l’horizon de l’année 2030 et une production de 396.670 tonnes.

Pour l’actuelle saison, on table sur une production de 208.000 tonnes, soit 17% de moins que lors de la précédente.

La région de l’Oriental compte 51 unités de production modernes capables de traiter un volume global de 31.800 tonnes en plus de 30 conserveries d’olives avec une capacité de traitement de 53.500 tonnes par an. Ces unités se concentrent principalement dans les provinces de Guercif et Taourirt.

Nos sources affirment que 44% des olives produites sont destinées à l’extraction de l’huile tandis que 48% de la production sont réservés aux conserveries.

Pour la saison 2022-2023, la région a exporté l’équivalent de 17.045 tonnes d’huile d’olive pour une valeur marchande de 375 millions de dirhams et l’Europe reste le principal importateur (90%).

Pour le volet pratique, des agriculteurs rencontrés sur place donnent de précieux conseils pour l’obtention d’une huile d’olive de qualité: les olives doivent par exemple être expédiées à l’unité de trituration sitôt cueillies pour obtenir une bonne huile extra-vierge.