Conseils d’experts: comment distinguer l’huile d’olive de qualité de l’huile frelatée

Un flacon d’huile d’olive peut renfermer bien plus qu’une simple essence culinaire: il est le réceptacle d’une richesse gustative et d’un patrimoine agricole séculaire. Pourtant, aujourd’hui, l’huile d’olive authentique marocaine fait face à une menace grandissante: la contrefaçon. Anass Mourtada et Karima Assadi, responsables qualité en unités de trituration, nous apprennent comment reconnaître une huile d’olive frelatée.

Face à la fraude à l’huile d’olive, devenue courante, Anass Mourtada offre une première ligne de défense: la constance du goût et de la couleur, qui, dans une huile pure, ne fléchit pas avec le temps. Karima Assadi, de son côté, préconise une approche plus méthodique: des tests sensoriels approfondis pouvant dévoiler la supercherie.

Les indications d’Anass Mourtada sont claires: surveillez les changements post-achat. Une huile d’olive authentique garde ses caractéristiques, tandis qu’une huile frelatée révélera son amertume et une altération de couleur après une semaine. Les fraudeurs, utilisant des artifices comme des comprimés ou des feuilles d’olivier pressées mélangées à des huiles bon marché, sont rusés, mais pas infaillibles.

Karima Assadi détaille le processus du test: un verre opaque pour éviter les préjugés visuels, l’huile chauffée pour libérer les arômes, suivie par une dégustation avec ou sans accompagnement pour nettoyer le palais.

Savoir discerner une huile d’olive de qualité d’une imitation devient donc un art en soi. Les experts insistent: pour éviter les contrefaçons, il est primordial d’acheter son huile d’olive auprès d’unités de production agréées auprès de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).