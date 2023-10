Filière oléicole: une production prévisionnelle d’un million de tonnes au titre de l’automne 2023

Le ministère de l’Agriculture s’attend à une production prévisionnelle d’olives estimée à 1,07 million de tonnes au titre de l’automne 2023, affirme un communiqué du département de Mohamed Sadiki. Ce volume de production s’avère similaire à celui de la campagne précédente, mais en nette baisse (de 44%) par rapport à la production enregistrée à l’automne 2021, qui avait atteint le record historique de 1,9 million de tonnes.

Les effets de la sécheresse

On s’en doute, la principale raison de cette dégradation à la sécheresse qui a sévi durant les deux dernières campagnes agricoles, provoquant un stress hydrique persistant dans différentes régions de production, à des degrés d’intensité différenciés et selon les types de sources d’irrigation (barrages, puits ou sources), explique le ministère. La baisse de production a ainsi surtout affecté les régions de Marrakech-Safi, l’Oriental et Béni Mellal-Khénifra, avec des récoltes en recul respectif de 42%, 17% et 10%.

La baisse est également le résultat de la vague de chaleur qui s’était installée durant le mois d’avril dernier, au moment de la floraison des vergers oléicoles, ainsi qu’à l’épisode de grêle survenu au niveau de certaines zones de la région de l’Oriental, notamment la province de Taourirt, poursuit la même source.

La production prévisionnelle de la campagne automnale 2023 se concentrée 63% dans les régions de Fès-Meknès (27%), de l’Oriental (19%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (17%). Et si elle reste stable dans l’ensemble, l’évolution de la production varie selon les régions: ainsi, les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Drâa Tafilalet et Tanger-Tétouan-Al Hoceima affichent des hausses respectives de 39%, 14% et 14% par rapport à celle l’automne 2022.

Un chiffre d’affaires estimé à 7,4 milliards de dirhams

Sur le plan économique, la production prévisionnelle des olives permettra de générer, sur la base des prix actuels, un chiffre d’affaires en amont estimé à 7,4 milliards de dirhams, en augmentation de 10% par rapport à l’automne 2022, fait savoir e ministère.

Pour rappel, la filière oléicole est la principale filière fruitière cultivée du pays, représentant 68% de la superficie arboricole nationale. Elle s’inscrit dans une nouvelle dynamique avec la signature, en mai 2023, d’un nouveau Contrat-programme pour la période 2021-2030 entre l’État et la fédération interprofessionnelle des olives (Interprolive), avec un budget total de 17 milliards de dirhams, dont 8,3 milliards apportés par l’État.