L’exportation des olives désormais soumise à une autorisation préalable

Comme rapporté dans un précédent article, le gouvernement a décidé de soumettre à licence l’exportation des olives à l’état frais ou réfrigéré, les olives transformées, l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olives. L’objectif est de valoriser la production nationale localement, d’assurer l’approvisionnement normal et régulier du marché national, de stabiliser les prix à la consommation à des niveaux normaux, d’assurer la viabilité et la pérennité de la filière oléicole (toute la chaine de valeur) et de contribuer à la sécurité alimentaire du citoyen marocain.

Cette mesure qui interdit l’export, sauf sur autorisation, demeure valable jusqu’au 31 décembre 2024. Une circulaire de l’ADII, datée d’hier, mercredi 11 octobre 2023, fixe la liste des olives concernées par les nouvelles restrictions à l’export.

Rappelons qu’au titre de l’automne 2023, la production nationale prévisionnelle des olives est estimée à 1,07 million de tonnes, similaire à celle de la campagne précédente, malgré un déficit hydrique sévère qui persiste. Cette production est en baisse de 44% par rapport à la production de l’automne 2021, qui avait enregistré un niveau record historique de 1,9 million de tonnes.