Automobile: l’autrichien Hirschmann étend ses activités au Maroc

L’autrichien Hirschmann Automotive Group consolide sa position au Maroc et s’installe à Oujda. Cet équipementier automobile spécialisé dans la connectique et le câblage, s’apprête à lancer la construction de sa deuxième unité de production dans notre pays, indique le magazine Challenge. Ainsi, «après Kénitra où son aventure marocaine avait démarré en 2012, c’est la ville d’Oujda qui a retenu l’intérêt du groupe basé à Rankweil (à la frontière helvético-autrichienne) pour y renforcer son dispositif industriel», lit-on.

Avec la future unité dont les travaux de construction devront démarrer au cours des prochaines semaines, Hirschmann Automotive Group dépassera la barre du milliard de dirhams d’investissements cumulés au Maroc. Au niveau de l’emploi et au vu des recrutements visés par la nouvelle usine de l’Oriental, Hirschmann Automotive Group comptera dès 2026, quelques 3.000 salariés (dont plus de 2.000 déjà atteints par la filiale basée à Atlantic Free Zone).

«L’équipementier autrichien fabrique essentiellement des produits de mécatronique, des capteurs, et des systèmes de communication pour l’industrie automobile. En 2023, le groupe fondé en 1959 a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 1,1 milliard d’euros (plus de 12 milliards de dirhams) avec des sites de production répartis entre l’Autriche, son marché domestique, ainsi qu’en République tchèque, en Roumanie, au Maroc, en Chine et au Mexique», rappelle Challenge.

Sa décision d’implantation à Oujda vient renforcer le statut de la capitale de l’Oriental comme futur hub industriel après l’implantation récente d’Aptiv (équipementier automobile américain de premier plan) à la nouvelle zone franche et l’annonce d’autres acteurs industriels de leur volonté de planter leur étendard sur ce site développé par MedZ (filiale de la CDG).