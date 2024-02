Industrie automobile: le belge Ravago et l’espagnol Repsol ont inauguré une usine à Tanger

Ravago et Repsol ont inauguré ce mardi une usine de compoundage à Tanger, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce.

Ravago, le géant belge des plastiques et Repsol, groupe espagnol multi-énergies, ont annoncé ce mardi l’inauguration de la nouvelle usine de compoundage dans la zone franche de Tanger Automotive City 2. Et ce, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

La capacité de production de cette unité industrielle sera de 18.500 tonnes par an, avec la possibilité d’augmenter cette capacité à l’avenir, indique un communiqué commun des deux partenaires et du ministère. Cette usine produira des composés de polypropylène (PP), «l’un des matériaux techniques les plus utilisés dans le secteur automobile», ainsi que des composés de polyamide, de polybutène polyamide téréphtalate (PBT) et d’alliage. Elle permettra de répondre à la demande des clients locaux, notamment des constructeurs automobiles tels que le groupe Renault et le groupe Stellantis, «qui soutiennent le projet depuis le début», note la même source.

«L’inauguration d’aujourd’hui revêt un caractère stratégique pour le développement de l’industrie automobile nationale. Dotée d’une technologie de pointe, cette usine consolidera notre position compétitive en favorisant la production locale des pièces automobiles, tout en apportant une contribution forte à l’intégration poussée de la chaine de valeur et à la montée en gamme du secteur», a déclaré Ryad Mezzour à cette occasion.

À noter que Ravago offre un service de distribution, de revente, de compoundage et de recyclage de matériaux plastiques. Le groupe dispose de 19 usines de recyclage et de compoundage avec 9.000 employés (en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique), avec une capacité annuelle combinée de plus d’un million de tonnes métriques.

Repsol est, quant à lui, un groupe énergétique intégré et global. Il emploie 24.000 personnes dans le monde et distribue ses produits dans près de 90 pays.