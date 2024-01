Pales d’éoliennes: le chinois Aeolon lance la construction de sa première usine à l’étranger à Nador

Aeolon officialise son implantation au Maroc. Le groupe chinois spécialisé dans la fabrication de pales d’éoliennes a lancé, ce mardi 23 janvier, les travaux de construction de son usine à Nador. La cérémonie inaugurale a été marquée par la présence du ministre délégué en charge de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et du wali de la région de l’Oriental, Mouaad Jamai.

Érigée sur une superficie de 50 hectares dans la zone franche d’exportation de Betoya, la future usine, la sixième d’Aeolon et sa première hors de la Chine, devrait être opérationnelle d’ici à janvier 2025. D’un coût d’investissement de 220 millions d’euros (environ 2,3 milliards de dirhams), le projet devrait créer 3.300 emplois à Nador et contribuer ainsi au développement économique de la région.

Production annuelle de 600 pales d’éoliennes

«Premier investissement majeur à côté du nouveau port de Nador West Med, cette nouvelle installation sera la plus grande de ce type dans la zone euro-africaine», a souligné Mohcine Jazouli, ajoutant que c’est l’un des projets les plus importants approuvés par la Commission nationale des investissements depuis le lancement de la nouvelle Charte de l’investissement en mars 2023.

Aeolon avait annoncé, le 21 novembre de l’année dernière, la construction de cette usine d’une capacité de production annuelle de 600 pales d’éoliennes, destinées aux marchés d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Cette annonce intervenait six mois après la création de la société Aeolon Renewable Energy Morocco et l’ouverture d’un bureau à Nador.

Minister @mohcine_jazouli took center stage in the official launch of Aeolon's groundbreaking investment project in Morocco. (1/3) pic.twitter.com/sqUZgoldNn — MICEPP (@miceppgov_ma) January 23, 2024

Le groupe chinois a choisi de s’implanter dans le Royaume pour plusieurs raisons. D’abord, «le Maroc est stratégiquement situé et connecté aux marchés de l’Union européenne, du Moyen-Orient et de l’Afrique» et «a attiré un grand nombre d’investissements étrangers en raison de son environnement économique stable».

Le soutien apporté par le gouvernement marocain aux projets dans les industries énergétiques a également pesé dans la balance décisionnelle d’Aeolon. Enfin, les ressources humaines et la main-d’œuvre de qualité offertes par le Royaume, grâce aux «politiques préférentielles» et aux «opportunités de formation» mises en place par le gouvernement, ont été également prises en compte, selon le groupe.