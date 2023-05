Le géant TotalEnergies confirme son mégaprojet de parc éolien et solaire au Maroc

«TotalEnergies est en train d’étudier un gros projet d’éolien combiné avec du solaire au Maroc, en vue d’exporter de l’électricité vers l’Europe», les propos émanent du numéro un du géant énergétique français, Patrick Pouyanné, qui s’exprimait ce vendredi 26 mai à Paris lors de l’assemblée générale annuelle du groupe. Celle-ci s’est tenue sous la pression de manifestants, massés à l’extérieur, mais aussi du gouvernement, qui l’appellent à se détourner au plus vite des énergies fossiles.

L’annonce du PDG de TotalEnergies vient donc confirmer l’intérêt porté par le groupe français qui projette, cela fait plus d’un an, d’investir au Maroc plus de 100 milliards de dirhams, dans un mégaprojet de production d’hydrogène et d’ammoniac verts dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Initié par la filiale Total Eren, il s’agit d’un projet hybride, d’une capacité de 10 GW, s’appuyant sur des ressources solaire et éolienne. Celui-ci a déjà reçu, le 25 novembre 2021, le feu vert de la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI).

Dans un précédent article, suite à l’annonce en septembre dernier d’un mégaprojet similaire du groupe français en Mauritanie, Le360 a pointé le «retard» du déploiement du projet marocain. Une source proche du dossier nous a confié que la question du foncier y est pour quelque chose, Total Eren n’ayant pu jusqu’alors obtenir l’engagement du gouvernement marocain pour mettre à sa disposition une superficie de 187.000 hectares, supérieure à celle réservée au projet du parc solaire et éolien de la start-up britannique Xlinks (150.000 hectares).