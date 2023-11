Industrie automobile: le chinois Citic Dicastal inaugure sa nouvelle usine à Kénitra

Cette inauguration coïncide avec la célébration des cinq ans de présence du groupe Citic Dicastal au Maroc et des dix ans du lancement de l’initiative chinoise «La ceinture et la route», dont fait partie le projet Dicastal Maroc, ainsi que des 65 ans des relations diplomatiques sino-marocaines.

Il s’agit de la troisième unité industrielle du groupe Citic Dicastal au Maroc, après celles inaugurées en 2019 et en 2020 et destinées à la fabrication de jantes en aluminium. Ces unités tournent aujourd’hui à pleine capacité, permettent de produire 6 millions de jantes par an et emploient 1.400 collaborateurs, pour un investissement global de 350 millions d’euros.

Le groupe Citic Dicastal renforce ainsi sa présence en Afrique et développe davantage ses activités dans le Royaume à travers la réalisation de ce nouveau projet de fabrication de composants en aluminium déployé en deux phases à Kénitra.

Avec un montant d’investissement d’environ 180 millions d’euros, cette usine de 20.000 m² est construite sur un terrain de 40.000 m² avec une capacité de production annuelle de 5 millions de pièces, dont 90% sera destinée essentiellement à l’exportation vers l’Europe et les États-Unis, permettant à terme la création de 1.000 nouveaux emplois directs.

Dika Morocco Castings (DMC) est la première usine au Maroc à produire des composants en fonte d’aluminium pour les blocs motopropulseurs et les châssis, une panoplie de produits qui permettra d’augmenter la valeur ajoutée de l’industrie automobile au Maroc.