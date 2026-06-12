Société

Guercif: une opération sécuritaire coordonnée fait tomber un gang de hackers de téléphones et de comptes bancaires

Une photo d'illustration de hacking.

Revue de presseAlliance discrète mais efficace entre les services de police de Fès et leurs homologues de Guercif. Cinq individus, présumés auteurs d’une fraude sophistiquée alliant usurpation d’identité et manipulation bancaire, ont été arrêtés au début de cette semaine. Leur méthode? Se faire passer pour des employés de banque afin de soutirer des données confidentielles et piller les comptes de leurs victimes. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par le360
Le 12/06/2026 à 19h14

Les services de la police provinciale de Fès, en étroite collaboration avec leurs homologues de Guercif, ont procédé, en début de semaine, à l’interpellation de cinq individus soupçonnés de prendre part à une affaire d’escroquerie complexe et d’usurpation d’identité.

Les mis en cause entraient en contact téléphonique avec leurs victimes sous le couvert fallacieux d’employés d’établissements bancaires, rapporte Al Akhbar de ce week-end (13 et 14 juin). Leur stratagème consistait à annoncer une simple procédure de renouvellement de cartes bancaires, afin d’obtenir frauduleusement les données personnelles de leurs interlocuteurs. Forts de ces informations, ils procédaient ensuite à des retraits d’argent illicites sur les comptes ainsi compromis.

Les investigations, menées avec rigueur, ont permis de localiser et d’appréhender les suspects à Guercif. Les perquisitions qui ont suivi ont abouti à la saisie de plusieurs cartes SIM et téléphones portables, vraisemblablement utilisés comme instruments de ces méfaits.

Placés en garde à vue sous le contrôle du parquet compétent, les prévenus sont interrogés afin d’éclaircir les ramifications de cette activité criminelle et de déterminer l’ensemble des actes qui leur sont imputés.

Il convient de rappeler qu’il y a quelques mois, les services de police de Guercif, agissant de concert avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), avaient déjà interpellé sept individus pour des faits similaires d’escroquerie et d’usurpation d’identité. Ces derniers contactaient leurs victimes par téléphone en se présentant indûment comme des fonctionnaires ou des cadres d’institutions privées, leur annonçant l’obtention de lots en espèces ou d’aides sociales. Une fois les données bancaires obtenues par ruse, ils les exploitaient pour dérober des fonds, écrit Al Akhbar.

Un examen minutieux des bases de données de la sûreté nationale a par ailleurs révélé que l’un des individus arrêtés faisait l’objet d’un avis de recherche émis par les services de police judiciaire de Tanger, pour son implication présumée dans une autre affaire d’escroquerie du même acabit.

Par le360
Le 12/06/2026 à 19h14
#Fès#Hacking#gang#Vol

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