États-Unis: arrestation par le FBI d’«Unlocked», un célèbre hacker marocain

Des agents du FBI, service des renseignements intérieurs aux États-Unis, viennent d’arrêter à son domicile à Las Vegas un jeune Marocain, accusé de «piratage», d’«escroquerie» et de «chantage» sur les réseaux sociaux.

Lors de son arrestation, de nombreux documents et du matériel informatique ont été saisis à son domicile. L’individu était connu sur le web sous son pseudonyme, «Unlocked», relaie Assabah de ce mardi 13 août.

Selon le quotidien, «l’arrestation du cyber-arnaqueur marocain, installé dans plusieurs États américains, est intervenue après [ses aveux à propos de ses] escroqueries et [de] ses pratiques de piratage et de chantage sur les ondes d’une célèbre radio américaine».

«Unlocked» a déclaré qu’«il gagnait plus de 600.000 dollars par mois après avoir manipulé plus de 200 personnes après avoir accédé à leurs comptes sur les réseaux sociaux».

Plusieurs plaintes avaient été déposées à l’encontre du mis en cause, ce qui lui avait valu d’être recherché par le FBI, qui l’a arrêté après les aveux qu’il a formulés sur ses crimes dans cette station de radio, où il s’est vanté d’extorquer des milliers de dollars mensuellement à plus de 200 victimes, après avoir les avoir hackés et s’être emparé de leurs mots de passe sur des comptes qu’ils détiennent sur le net.

Selon des interlocuteurs interrogés par Assabah, «de lourds chefs d’inculpations criminels pèsent aujourd’hui à l’encontre de ce cyber-arnaqueur marocain, devant le juge d’un tribunal de l’Etat du Nevada».

En plus des crimes liés aux piratages qu’il a commis, au chantage et à l’escroquerie auxquels il s’est livré, expliquent ces interlocuteurs, «le mis en cause est également accusé d’avoir proféré des menaces par SMS à des victimes et aux membres de leur famille».

L’enquête menée par le FBI, relaient les sources d’Assabah, serait menée pour «déterminer les liens que pourraient avoir ce cyber-arnaqueur marocain avec d’autres réseaux de piratage, actifs sur les réseaux sociaux, et qui ont déjà réussi à pirater des sites gouvernementaux américains».