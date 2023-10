Une nouvelle vague de cyberattaques, des applications bancaires visées

Une nouvelle vague d’attaques ciblent les smartphones au Maroc. Cette nouvelle opération de phishing vise tout particulièrement les clients d’un opérateur de télécoms, précise Assabah de ce lundi 2 octobre, sans citer nommément celui-ci.

Le modus operandi est classique: les victimes reçoivent un message sur leur téléphone, supposé émaner du dirigeant d’une multinationale, qui serait au moment de cette prise de contact, en cours de recrutement au Maroc.

L’escroc promet un salaire mirobolant et des perspectives de carrière intéressantes, mais sans être exigeant, en termes de qualifications et de compétences.

La seule chose que doit faire le destinataire pour profiter de cette occasion, est de cliquer sur un lien placé au bas de message, pour prendre directement attache avec les soi-disant «services des ressources humaines» de cette prétendue multinationale.

Mais après avoir cliqué sur ce lien, l’ensemble des données personnelles de ces victimes sont siphonnées, tout particulièrement celles relatives aux applications bancaires.

Dans d’autres situations, plus classiques, les escrocs demandent à leurs victimes de leur verser de l’argent, qui soi-disant correspondrait aux frais de constitution de leur dossier.

D’après le quotidien, qui cite des experts en cybersécurité, le Maroc est particulièrement visé par ces escroqueries numériques, ces dernières années.

Les messages en question sont envoyés à partir de numéros étrangers, domiciliés en Europe et en Amérique.

Les cybercriminels qui ciblent dernièrement le Maroc, confirme une spécialiste, sont installés dans des pays européens, mais aussi aux Etats-Unis. Certains d’entre eux font d’ailleurs l’objet de poursuites par les services fédéraux américains.

L’offre d’emploi est le moyen le plus utilisé pour arnaquer les Marocains. Dans la plupart des cas, il leur est demandé de verser des frais de dossier ou d’intermédiation, pour obtenir un contrat qui leur permettra, prétend-on, de décrocher un visa.

Mais ces méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées et visent aussi les données bancaires de leurs victimes.

C’est ainsi que les clients de banques marocaines se rendent subitement compte que des sommes importantes manquent sur leurs comptes bancaires, sous forme de retraits, ou d’achats.

D’après Assabah, ces cybercriminels profitent du fait que leur victime a cliqué sur le lien qui leur a été envoyé dans le message qui leur était destiné, pour lui subtiliser de l’argent, en utilisant des procédés complexes et compliqués.

Selon des spécialistes en cybercriminalité, même en verrouillant leurs applications et leurs comptes sur les réseaux sociaux avec des mots de passe complexes et difficiles, les victimes de ces cybercriminels finissent toujours par se faire arnaquer.