Marrakech: arrestation d’un individu pour piratage et détournement d’appels téléphoniques internationaux

Le suspect, âgé de 27 ans, aurait utilisé un appareil électronique et une application informatique pour détourner des appels téléphoniques internationaux vers le réseau local, l’opération lui permettant de générer des revenus grâce à la différenciation tarifaire, précise la même source.

Les recherches et investigations, menées sur la base d’une plainte déposée par un opérateur national de télécommunications, ont permis d’identifier et d’appréhender le mis en cause dans la ville de Marrakech.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont débouché sur la saisie d’une carte SIM et du téléphone portable vraisemblablement utilisé pour commettre les actes précités. Le suspect, ajoute la même source, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de tirer au clair toutes les circonstances de cette affaire et d’interpeller les éventuels complices.