Fouzi Lekjaa: trêve de tractations politiques et priorité aux Lions de l’Atlas

Les membres de la sélection nationale U17 ont été reçus, ce mardi 12 mai, par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF.

Invité à réagir aux informations évoquant une éventuelle adhésion au PAM, sur invitation de sa direction, Fouzi Lekjaa a coupé court aux conjectures: sa priorité, aujourd’hui, se résume en un impératif, la préparation rigoureuse des Lions de l’Atlas pour le Mondial 2026. Cette déclaration concise, empreinte de lucidité, répondait à une question sur la nature de son rapport aux sollicitations partisanes, lui dont le profil allie compétence technocratique et sensibilité politique.

Lekjaa a balayé d’un revers les interprétations hasardeuses circulant à son sujet, en particulier celles faisant état de discussions avancées avec la direction du PAM en vue d’une investiture électorale, rapporte Assabah de ce week-end (13 et 14 juin). Toutefois, malgré ses dénégations, les instances du parti – sous l’impulsion de sa coordinatrice nationale, Fatima Ezzahra El Mansouri – persistent à espérer le convaincre de rejoindre leurs rangs, sans pour autant l’associer à une candidature immédiate, comme cela a été évoqué dans les couloirs du siège du PAM.

Par ailleurs, les responsables du parti ont formellement démenti tout projet de congrès extraordinaire visant à remplacer la direction collégiale actuelle par Lekjaa, qualifiant une telle éventualité de «suicide politique». Une hypothèse d’autant plus invraisemblable à trois mois seulement des élections législatives et de la clôture des dépôts de candidatures.

Un ministre proche du PAM, ayant requis l’anonymat, a confié: «L’adhésion de Lekjaa n’est pas une formalité aisée, mais une affaire très délicate. Il n’a pour l’heure pas donné suite, même s’il demeure intellectuellement et politiquement proche de la doctrine du parti.» Ce même responsable a toutefois exprimé l’espoir que Lekjaa révise sa position après le Mondial, relaie Assabah.

Sur un autre registre, le président de la FRMF a réaffirmé qu’il serait bien présent à la rencontre opposant la sélection marocaine au Brésil, démentant ainsi les allégations du régime militaire algérien prêtant à une prétendue interdiction d’entrée sur le territoire américain. Les tenants de la propagande algérienne avaient évoqué des poursuites judiciaires fantaisistes à son encontre. Lekjaa leur a répondu avec une froide hauteur: «Je dispose d’un visa de dix ans pour les États-Unis. Je n’ai pas de temps à perdre avec des absurdités émanant de ceux qui redoutent l’essor que connaît le Maroc».