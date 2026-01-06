Arnaque aux fausses villas à Ifrane

Les éléments de la Gendarmerie royale relevant de la brigade de Lahraouiyyine ont arrêté un membre d’un réseau d’arnaque qui utilisait l’intelligence artificielle pour proposer, sur les réseaux sociaux, des villas inexistantes sur le terrain.. DR

Lundi dernier, la Gendarmerie de Lahraouiyyine a présenté au parquet général de Casablanca un membre d’un réseau spécialisé dans l’arnaque de familles plus ou moins aisées et d’hommes d’affaires désirant passer les vacances d’hiver dans une villa cossue à Ifrane. Selon le quotidien Assabah du mercredi 7 janvier, le prévenu a été arrêté suite à un piège qui lui a été tendu avec l’entremise de l’une de ses victimes, un riche homme d’affaires très connu à Casablanca. Deux autres membres du réseau, dont une jeune femme, sont toujours activement recherchés.

La Gendarmerie a également saisi plusieurs cartes d’identité falsifiées chez la personne arrêtée. Ces documents lui permettaient de récupérer les sommes d’argent versées par ses victimes, tout en trompant la vigilance en cas de contrôle d’identité, puisqu’il fait déjà l’objet d’un avis national de recherche.

Les membres du réseau ont conçu un modèle d’arnaque en s’aidant de l’intelligence artificielle, qui leur a permis de diffuser sur les réseaux sociaux des annonces proposant des villas, via des vidéos et images alléchantes, censées être à louer pour des vacances à Ifrane, au milieu de la neige, mais au chaud.

Plusieurs hommes d’affaires et familles ont mordu à l’appât et contacté en grand nombre les membres du réseau via Facebook. Ce réseau se présentait évidemment comme les gérants d’une société touristique. Or, il s’est avéré que les images et les vidéos diffusées par ce réseau ne correspondaient à aucun lieu réel à Ifrane.

En effet, certaines familles qui se sont rendues sur les lieux, sur la base de localisations envoyées via WhatsApp, se sont retrouvées, pour certaines, en pleine forêt, parfois durant la nuit, et au milieu d’animaux sauvages. Les plus chanceux se sont retrouvés devant des maisons habitées par des familles locales, sans aucun lien avec les villas cossues promises, et qui ne sont pas à louer.

Assabah précise que «c’est une jeune femme qui mettait les prétendants de ces villas fantômes en contact avec le caissier du réseau. Celui-ci exigeait généralement le paiement d’une avance de plusieurs jours, en fonction de la durée de la location convenue». C’est finalement un homme d’affaires casablancais, ayant porté plainte pour arnaque, qui a réussi à piéger l’un des membres du réseau criminel, le mettant ainsi nez à nez avec les gendarmes. Cela a permis d’identifier les deux autres membres du réseau, qui restent activement recherchés.