Tourisme: Agadir tire son épingle du jeu grâce au haut de gamme

La destination touristique d’Agadir confirme sa bonne santé au terme du premier semestre 2026, affichant des indicateurs au vert, tant pour les arrivées que pour les nuitées. Selon les dernières données du secteur, la station balnéaire a accueilli 732.372 touristes entre janvier et juin, soit une progression de 5,56% par rapport à la même période de l’année précédente. La dynamique est encore plus prononcée du côté des nuitées, qui s’établissent à 3,145 millions, en hausse de 8,54%. «Cette performance globale s’explique en grande partie par un allongement de la durée moyenne de séjour, passée de 4,18 à 4,29 jours, permettant à la ville d’aborder la haute saison estivale sous les meilleurs auspices», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 17 juillet.

Ce dynamisme est soutenu par une nette montée en gamme de l’offre hôtelière locale. L’inauguration de deux nouveaux établissements de standing supérieur a considérablement renforcé la capacité d’accueil de la région. Il s’agit du Grand Dominium, quatrième adresse du groupe marocain Al Maghribia Lil Al Istitmar à Agadir, sous sa marque Dominium Hôtels et Résidences, et du Marriott Resort de Taghazout Bay, qui marque la première implantation de cette enseigne de villégiature au Maroc. Cet enrichissement de l’offre répond à une forte tendance de la demande en faveur du haut de gamme. Les hôtels cinq étoiles s’imposent d’ailleurs comme la locomotive de ce semestre, enregistrant un bond spectaculaire de 32,05% de leurs arrivées pour dépasser les 203.000 visiteurs, tandis que leurs nuitées progressent de 34,90%.

À l’inverse, les villages touristiques et les hôtels-clubs accusent un recul de 15,40% de leurs arrivées, illustrant une réorientation globale de la clientèle vers le segment supérieur. Cette évolution a permis de porter le taux d’occupation moyen semestriel à 65,83%.

Sur le plan des marchés émetteurs, la clientèle britannique s’impose comme le principal moteur de cette croissance. Avec plus de 182.000 arrivées et un volume de nuitées franchissant, pour la première fois, le cap du million, les visiteurs d’outre-Manche prolongent également leurs vacances, avec une durée moyenne de séjour qui s’établit désormais à 5,69 jours.

Le marché national demeure un pilier incontournable, occupant la deuxième place en volume d’arrivées avec plus de 180.000 visiteurs, bien que leurs nuitées progressent plus modérément en raison de séjours plus courts. De son côté, le marché français fait preuve de résilience. Malgré un léger tassement des arrivées, les nuitées des touristes hexagonaux progressent de 6,24% grâce à des séjours plus longs. «Enfin, de nouveaux moteurs de croissance émergent, à l’image du marché polonais, dont les arrivées et les nuitées bondissent de plus de 5%, ainsi que de l’Allemagne, qui poursuit sa progression», note Les Inspirations Eco.

Bien que le mois de juin ait marqué une phase de transition plus calme avant le rush estival, caractérisée par une progression modeste de 0,76% des arrivées et de 3,06% des nuitées, l’optimisme reste de mise pour la suite de l’exercice.

Si les liaisons aériennes directes continuent de se développer et que la conjoncture macroéconomique européenne demeure stable, Agadir dispose d’une base solide pour dépasser les 1,5 million de touristes enregistrés l’an passé. Les professionnels du secteur s’accordent toutefois à dire que la pérennité de cette croissance dépendra de la capacité des opérateurs à relancer l’activité des segments actuellement en repli, notamment les structures de moyenne gamme et les villages de vacances.