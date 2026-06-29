Tourisme: Agadir prépare une saison estivale record

Portée par une fréquentation en constante progression depuis plusieurs mois, Agadir s’apprête à vivre un été qui s’annonce sous les meilleurs auspices. Alors que les premiers vacanciers ont déjà investi les plages de la capitale du Souss, les professionnels du secteur se montrent confiants et tablent sur une saison particulièrement dynamique.

Cette embellie est soutenue, d’une part, par le retour marqué des touristes étrangers et, d’autre part, par le fort engouement des voyageurs marocains ainsi que l’arrivée massive des Marocains résidant à l’étranger. Cet afflux combiné promet une période estivale très riche pour l’économie locale.

Les indicateurs enregistrés depuis le début de l’année confortent cet optimisme. Les performances du mois de mai témoignent d’une activité qui continue de gagner en intensité. «Le secteur touristique de la ville d’Agadir a enregistré des résultats positifs, comme le confirment les statistiques publiées par la délégation régionale du tourisme», souligne Nourredine Bourchich, délégué régional du tourisme à Agadir.

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Dans le détail, «les nuitées ont progressé de 12% tandis que le nombre d’arrivées a augmenté de 10%», précise le responsable, estimant que ces résultats traduisent la continuité de la croissance du secteur, dont les principaux indicateurs évoluent désormais «sur des taux à deux chiffres».

Au-delà des performances globales, c’est surtout l’évolution du tourisme intérieur qui retient l’attention. Longtemps considéré comme complémentaire à la clientèle internationale, ce marché occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante dans l’activité des établissements touristiques de la destination.

Une tendance qui se confirme d’année en année et qui devrait encore s’accentuer durant les vacances d’été. «Nous enregistrons une progression du tourisme national de près de 20% de manière continue, mois après mois», explique Nourredine Bourchich.

Pour le délégué régional, cette dynamique constitue un signal particulièrement encourageant: «Cette évolution nous permet d’aborder la prochaine période estivale avec confiance. Nous nous attendons à vivre une saison touristique exceptionnelle à Agadir, première destination balnéaire du Royaume.»

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Cette montée en puissance n’est cependant pas laissée au hasard. En prévision de l’afflux attendu des visiteurs, les autorités locales et les différents acteurs du secteur ont engagé depuis plusieurs semaines une série d’opérations destinées à préparer les établissements touristiques aux exigences de la haute saison.

«Afin de maintenir le leadership touristique de la destination, plusieurs mesures ont été mises en place», rappelle le responsable. Parmi elles figure notamment le déploiement de commissions mixtes placées sous la supervision des autorités locales.

Ces commissions ont effectué une tournée des hôtels, résidences touristiques et autres établissements d’hébergement afin d’évaluer leur état de préparation avant les grands départs en vacances.

«Ces visites concernent l’ensemble des structures touristiques de la destination», précise Nourredine Bourchich. Elles permettent notamment de vérifier les aspects liés à la sécurité, à la qualité des services, aux conditions d’accueil ainsi qu’aux conditions de travail», autant de critères jugés essentiels pour garantir une expérience satisfaisante aux visiteurs.

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Au-delà du contrôle, cette démarche se veut également préventive et pédagogique. Les autorités misent sur un travail de proximité avec les professionnels afin d’améliorer continuellement l’offre proposée aux touristes.

«Nous menons également des actions de sensibilisation auprès des opérateurs pour les encourager à diversifier les prestations destinées, en particulier, au tourisme national», explique le délégué régional. L’objectif est d’adapter les offres aux nouvelles attentes des visiteurs, dont les habitudes de consommation évoluent progressivement.

La promotion constitue un autre axe prioritaire. Les opérateurs sont invités à renforcer leur visibilité et à valoriser davantage leurs produits aussi bien auprès du marché marocain qu’à l’international. «Les professionnels réalisent un travail important pour faire connaître la destination, promouvoir leurs services et mettre en avant leurs différentes offres sur les marchés national et international», souligne Nourredine Bourchich.

Pour les acteurs du secteur, tous les indicateurs convergent désormais vers une même perspective: celle d’un été particulièrement favorable. Entre la progression des arrivées, l’essor continu du tourisme national, le retour attendu des Marocains résidant à l’étranger et les dispositifs déployés pour améliorer la qualité de l’accueil, Agadir aborde cette nouvelle saison avec l’ambition de confirmer son statut de locomotive du tourisme balnéaire au Maroc.