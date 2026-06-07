Tourisme: à Agadir, le complexe Bab Al Marsa prêt à accueillir ses premiers visiteurs

Situé sur un emplacement stratégique face au littoral, le complexe est appelé à devenir une nouvelle vitrine d’Agadir et de la région de Souss-Massa. Sa mise en service intervient après la finalisation des travaux de réhabilitation et d’aménagement, menés selon des standards modernes, avec une volonté affichée de rompre avec les anciennes pratiques qui avaient, selon les responsables du projet, nui à l’image du site et à la qualité des services offerts aux visiteurs.

Confiée à la Société de développement régional dédiée aux activités touristiques, la gestion du complexe repose sur une approche intégrée associant plusieurs acteurs institutionnels, dont la wilaya de la région, la commune d’Agadir et le conseil régional. L’objectif est de garantir une exploitation professionnelle, durable et conforme aux standards internationaux.

Selon les responsables du projet, une attention particulière a été portée à la formation des bénéficiaires. Environ 70 opérateurs ont été accompagnés, dont plus de 40 ont déjà suivi des ateliers pratiques portant sur l’accueil, la restauration et la sécurité alimentaire. Cette démarche vise à assurer un service de qualité et à professionnaliser les activités au sein du site.

Le nouveau modèle de gestion prévoit également la diversification de l’offre. Le complexe ne se limitera plus à la vente de produits de la mer, mais intégrera également une offre élargie comprenant la cuisine marocaine traditionnelle, des produits du terroir de la région du Souss, ainsi que des espaces dédiés aux glaces et autres services de restauration. Cette diversification ambitionne de répondre aux attentes d’une clientèle locale et internationale de plus en plus exigeante.

Au-delà de son rôle commercial, Bab Al Marsa est pensé comme un espace de valorisation du patrimoine maritime et urbain d’Agadir, dans une logique de modernisation de l’offre touristique de la ville. Sa réussite est désormais étroitement liée à la capacité des différents acteurs à assurer une gestion rigoureuse et à maintenir un haut niveau de qualité et d’attractivité.