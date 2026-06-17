Tourisme: le Maroc frôle les 6 millions de visiteurs internationaux à fin avril

Le tourisme marocain reste sur sa lancée. Au cours du mois d’avril 2026, le Royaume a accueilli plus de 1,7 million de touristes internationaux, selon les derniers chiffres publiés par l’Observatoire du tourisme qui s’appuie sur les statistiques de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ce qui porte le cumul des quatre premiers mois de l’année à 5,98 millions d’arrivées, en progression de 5% par rapport à fin avril 2025.

Cette hausse des flux touristiques s’est traduite par une nette progression des recettes voyages en devises, lesquelles ont atteint 44,39 milliards de dirhams à fin avril 2026, enregistrant une croissance de 21,2% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les dernières données publiées par l’Office des changes.

La ventilation des ces arrivées par marché émetteur montre que la France accapare à elle seule 29% du total des touristes internationaux au cours des quatre premiers mois de l’année avec 1,73 million d’arrivées (+9%).

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Elle est suivie de l’Espagne à 1,27 million malgré un repli de 6% et le Royaume-Uni (+3% à 460.000), l’Italie (+4% à 340.000), la Belgique (+8% à 336.000) et l’Allemagne de 12% à 309.000. La Pologne se distingue par la progression la plus marquée, avec un bond de 35% à 87.000 arrivées sur les quatre mois.

Au-delà des marchés traditionnels européens, plusieurs nationalités enregistrent des taux de croissance à deux chiffres sur le cumul janvier-avril: les États-Unis progressent de 17% à 170.000 arrivées, le Canada de 8% à 76.000. Ces performances confirment la stratégie marocaine de diversification des marchés émetteurs pour réduire la dépendance du Royaume vis-à-vis des marchés français et espagnol.

La voie aérienne domine

L’aéroport Marrakech-Ménara reste la porte d’entrée privilégiée des touristes étrangers, avec un cumul de 1,76 million d’arrivées (+9%) sur les quatre premiers mois de l’année, représentant une part de 29%.

Il est suivi de l’aéroport Mohammed V à Casablanca qui affiche, d’ailleurs, la progression la plus marquée parmi les grands points d’entrée avec +18% à un peu plus d’un million d’arrivées, soit une part de 17%. Le port de Tanger Med, à l’inverse, accuse une baisse de 3% à 236.000 arrivées.

La répartition par mode de transport confirme la nette domination de la voie aérienne, laquelle a acheminé 4,6 millions d’arrivées (+9%), au moment où la voie terrestre affiche un recul de plus de 9% sur les quatre mois avec 966.000 arrivées et la voie maritime reste quasiment stable autour de 415.000 entrées.