L’ONMT réunit les leaders du tourisme américain et renforce la confiance dans la destination Maroc

Les leaders du tourisme américain en immersion au Maroc lors d'un circuit organisé par l'ONMT, du 19 au 29 mars 2026, pour renforcer la confiance dans la destination.

Du 19 au 29 mars 2026, le Maroc accueille le congrès international de l’USTOA (United States Tour Operators Association) en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Cette rencontre stratégique, organisée pour la première fois en Afrique, réunit une délégation de cinquante décideurs du secteur touristique nord-américain à travers plusieurs villes du Royaume, notamment Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Chefchaouen et Marrakech.

L’événement intervient dans un contexte international complexe, marqué par des tensions régionales. Pour l’ONMT, la présence des membres du conseil d’administration et des dirigeants de tour-opérateurs américains permet de confirmer la stabilité de la destination Maroc.

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Le programme de cette immersion de dix jours permet aux membres du conseil d’administration de l’USTOA et aux responsables de produits de découvrir les infrastructures et la diversité de l’offre marocaine. L’objectif affiché par l’Office est de positionner durablement le Maroc comme une destination premium auprès des leaders nord-américains.

La journée du 25 mars à Rabat marque le point d’orgue de cette rencontre avec la tenue de la réunion du conseil d’administration de l’USTOA, suivie de l’«Industry Day». Ce temps d’échange, orchestré par l’ONMT, permet une mise en relation directe entre les tour-opérateurs américains et les professionnels marocains du secteur. Les échanges portent sur la nouvelle stratégie de l’Office pour le marché nord-américain et sur l’identification d’opportunités de développement commercial à court et moyen terme.

À travers ce partenariat avec l’USTOA, l’ONMT poursuit l’objectif de renforcer le référencement du Maroc dans les catalogues de vente premium aux États-Unis. En recevant les leaders de la distribution touristique nord-américaine, l’Office cherche à accélérer la croissance des flux de voyageurs pour la période 2026-2030.

Cette opération démontre la capacité du Royaume à accueillir de grandes rencontres internationales du tourisme dans un cadre maîtrisé, tout en positionnant durablement le Maroc comme une destination de premier plan.