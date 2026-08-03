Société

Immobilier à Fnideq: des MRE saisissent le médiateur du Royaume

La ville de Fnideq

La ville de Fnideq . DR

Revue de presseDes Marocains résidant à l’étranger, copropriétaires de résidences à Fnideq, multiplient les plaintes contre les détériorations constatées dans leurs habitations. Ils ont saisi le pacha et le gouverneur, mais en vain. Ils ont également saisi le médiateur du Royaume à la suite de l’ouverture, sans leur consentement, d’une station de lavage automobile dans une annexe de leurs résidences. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 03/08/2026 à 20h40

Ces deux derniers jours, certainement à la faveur du retour des MRE au bled, de nouvelles plaintes ont afflué sur le bureau du pacha de Fnideq. Ces plaintes, émises par de nombreux MRE, ont été précédées d’une plainte écrite adressée au gouverneur de M’diq.

Selon le quotidien Al Akhbar, dans son édition du mardi 4 août, l’objet de ces multiples plaintes porte sur de nouvelles constructions immobilières ayant entraîné d’importantes détériorations dans les résidences acquises localement par les MRE.

Ainsi, le creusement d’un chantier destiné à la construction d’un nouvel immeuble a engendré d’importantes fissures dans l’un des immeubles voisins, propriété de MRE. Ces derniers auraient déjà obtenu la promesse que les travaux du chantier seraient arrêtés, en attendant qu’une commission de contrôle se rende sur place afin de constater les faits et de déterminer les mesures à prendre pour veiller à la sécurité des habitants et de leurs biens. Or, cette commission n’a, jusqu’à ce jour, effectué aucune visite de terrain. De même, le pacha les a informés que le chantier de l’immeuble en construction avait été arrêté. Pourtant, les plaignants affirment que les travaux s’y poursuivent toujours, comme si de rien n’était.

Mais les MRE de Fnideq ne sont pas au bout de leurs peines.

En plus de leurs plaintes restées sans suite auprès des autorités compétentes de Fnideq et de M’diq, ils ont également saisi le médiateur du Royaume au sujet d’une autorisation individuelle accordée par l’ancien président du Conseil communal de Fnideq au gérant d’une station de lavage automobile, installée dans le même immeuble que leurs résidences, dans le quartier Ceramica.

Or, ces derniers assurent n’avoir jamais donné leur accord à l’ouverture de cette station de lavage qui, par ailleurs, n’a jamais fait l’objet d’une enquête « commodo et incommodo » afin d’évaluer les nuisances éventuelles pour le voisinage.

Les plaignants disent attendre une réponse claire concernant cette station, dont l’ouverture, selon eux, viole le droit de copropriété. Ces doléances des MRE, qui remontent à 2020, tardent à trouver une solution, malgré les courriers adressés au pacha, au gouverneur et même au ministère de l’Intérieur. La saisine du médiateur du Royaume mettra-t-elle fin au calvaire de ces MRE?

Par La Rédaction
Le 03/08/2026 à 20h40

LEs contenus liés

Société

Le Médiateur du Royaume lance «Marfiki», une plateforme citoyenne pour évaluer les services de santé

Politique

Les fonctionnaires des collectivités territoriales saisissent le Médiateur du Royaume au sujet de leur statut

Politique

Limitation de l’âge d’accès à la fonction publique, le Médiateur sollicité en urgence

Politique

Tanger: le médiateur du royaume rend justice aux victimes du programme Forsa

Articles les plus lus

1
La haine anti-marocaine gagne dangereusement du terrain en Espagne
2
Terrorisme: l’étau américain se resserre davantage sur le Polisario
3
Honte et colère
4
Le propre et le sale: anthropologie d’une gestion inégale de l’espace public marocain
5
Carburants: un dirham de plus, sur fond de spéculation persistante et de concurrence en trompe-l’œil
6
Netflix, Google, Meta, Airbnb... le nouveau dispositif de TVA face au défi de son application
7
Le récit glaçant des rescapés de Sebta, entre peur, violences et désillusion
8
Officiel: les tentatives de traversée vers Sebta et Melilla expliquées par le ministère de l’Intérieur
Revues de presse

Voir plus