Politique

Maroc-France: Paris attend la visite de Mohammed VI pour la signature d’un traité d’exception

Lors de l'ouverture à Rabat de la 15ème Réunion de haut niveau Maroc-France à Rabat.

Revue de presseLe Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a annoncé que les relations maroco-françaises connaîtront un regain qualitatif avec la visite prévue du roi Mohammed VI à Paris. Cette visite royale sera, en effet, marquée par la signature, avec le président Emmanuel Macron, d’un traité d’amitié d’exception. Ce traité, qui sera signé pour la première fois en dehors du cadre de l’Union européenne, vise à renforcer le partenariat d’exception entre les deux pays. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 16/07/2026 à 20h52

Dans une déclaration faite jeudi à Rabat, en présence de son homologue marocain, Aziz Akhannouch, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a affirmé que «le traité d’amitié franco-marocain, attendu dans les prochains mois et qui couvrira tous les domaines stratégiques, ne profitera pas seulement au Maroc et à la France, mais également à toute l’Europe et à l’ensemble du continent africain», rapporte le quotidien arabophone Assabah daté du vendredi 17 juillet.

Lecornu a précisé que la Commission franco-marocaine de haut niveau, créée il y a une trentaine d’années sous l’impulsion de feu Hassan II, lors d’une visite à Paris, a permis de créer des liens particuliers entre les deux pays sur les plans politique, diplomatique et économique. Cette dynamique a été renforcée par la visite historique effectuée par Emmanuel Macron à Rabat, en octobre 2024, à l’invitation du roi Mohammed VI, à laquelle Sébastien Lecornu avait pris part alors qu’il occupait les fonctions de ministre des Armées.

Le Premier ministre français a rappelé que seize visites ministérielles ont été effectuées au Maroc par des membres du gouvernement français et que l’actuelle session a pour objectif de dresser le bilan des accords signés dans différents domaines des politiques publiques. Il a également indiqué avoir abordé avec son homologue marocain le volet sécuritaire de la coopération bilatérale, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et les autres défis internationaux qui exigent une coordination entre les deux pays.

C’est dans ce cadre que la France entend s’ériger en principal pilier du développement des relations entre le Maroc et l’Union européenne, alors que les deux pays partagent également des intérêts communs sur le continent africain, qui restent à renforcer.

Pour sa part, Aziz Akhannouch a déclaré que «cette rencontre maroco-française constitue, pour la première fois, la traduction gouvernementale du nouveau cadre politique instauré par le roi Mohammed VI et le président Emmanuel Macron lors de la visite de ce dernier à Rabat, en octobre 2024». Il a qualifié ce nouveau cadre politique de partenariat exceptionnel et profond, estimant qu’il a ouvert une nouvelle page dans les relations entre Paris et Rabat. Akhannouch a ajouté que «cette nouvelle rencontre de Rabat constitue une étape dans la mise en œuvre effective de la vision définie par les deux chefs d’État».

Par La Rédaction
Le 16/07/2026 à 20h52

Articles les plus lus

1
Le grand entretien Le360: Boualem Sansal, «l’otage du président» resté debout
2
Depuis Rabat, Sébastien Lecornu annonce un futur traité Maroc-France «hors normes»
3
Réunion de haut niveau Maroc–France: voici la liste des 12 accords signés
4
Gaza: comment, par des actes concrets et un leadership agissant, le Maroc s’engage pour la paix et la reconstruction
5
Le Maroc, le grand paradoxe du PP dans sa course à la Moncloa
6
Football, pensée magique et théorie(s) du complot
7
Algérie: la paranoïa du régime fabrique un complot marocain pour masquer le fiasco électoral
8
Manchester City prêt à offrir 100 M€ pour Ayyoub Bouaddi, un transfert record pour un joueur marocain
Revues de presse

Voir plus