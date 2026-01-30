Tourisme: en 2025, les recettes voyages ont bondi de 20%

Soutenues par une fréquentation record, les recettes touristiques du Royaume poursuivent leur progression. À fin 2025, les recettes voyages ont enregistré un bond de 20,6% pour atteindre 138,1 milliards de dirhams, contre 114,47 milliards à fin 2024. Ces chiffres ressortent des derniers indicateurs mensuels des échanges extérieurs publiés par l’Office des changes.

Cette performance s’explique principalement par la nette augmentation du nombre de touristes ayant visité le Royaume au cours de l’année écoulée. La destination «Maroc» a accueilli un nombre record de 19,8 millions de visiteurs en 2025, en hausse de 14% sur un an, selon les données publiées par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Comparé à la période d’avant-crise, ce flux touristique affiche un raffermissement remarquable. Par rapport à fin 2019, les arrivées touristiques ont progressé de 53%, confirmant le dépassement durable des niveaux prépandémiques.

La dynamique observée en 2025 s’inscrit dans la continuité des performances enregistrées en 2024, année durant laquelle les recettes en devises issues du tourisme avaient déjà atteint un record historique de 112 milliards de dirhams, en progression de 43% par rapport à 2019 et de 7% en comparaison avec 2023.

Cette trajectoire ascendante conforte le positionnement du Maroc parmi les destinations les plus attractives de la région, aussi bien pour les touristes de loisirs que pour les voyages d’affaires.

Les marchés européens en forte hausse

La hausse des arrivées touristiques en 2025 a été particulièrement tirée par les principaux marchés émetteurs européens. Les arrivées en provenance de la France ont progressé de 11%, celles d’Espagne de 12% et du Royaume-Uni de 18%.

Les flux touristiques venant de la Belgique ont augmenté de 10%, tandis que le marché italien s’est distingué par une hausse de 21%. Les arrivées issues des Pays-Bas et d’Allemagne ont, pour leur part, progressé respectivement de 15% et de 11%.

Cette diversification et cette consolidation des marchés émetteurs traduisent l’efficacité des efforts de promotion de la destination Maroc et le renforcement de la connectivité aérienne avec plusieurs capitales européennes.

Parallèlement à la hausse des arrivées, les nuitées touristiques ont également évolué favorablement. À fin novembre 2025, les établissements d’hébergement classés ont enregistré 39,8 millions de nuitées au niveau national, en progression de 9%.

Cette croissance est portée aussi bien par les nuitées des non-résidents, en hausse de 11%, que par celles des résidents, qui ont progressé de 4%, traduisant un dynamisme global de la demande touristique.

Sur le plan territorial, la ville d’Agadir a enregistré une hausse de 11% de ses nuitées durant les onze premiers mois de 2025, pour atteindre 7,5 millions de nuitées, indique la DEPF dans sa dernière note de conjoncture. Casablanca a connu une progression encore plus marquée, avec une augmentation de 15% à 2,9 millions de nuitées.

À Marrakech, première destination touristique du Royaume, le volume des nuitées s’est accru de 3%, dépassant les 12,4 millions de nuitées. Malgré un rythme plus modéré, la ville conserve sa position de locomotive du tourisme national.

Des performances remarquables ont également été enregistrées dans plusieurs autres destinations. Tanger a affiché une hausse de 14% à 2,1 millions de nuitées, Fès de 12% à 1,5 million, tandis que Ouarzazate et Er-Rachidia ont enregistré des progressions respectives de 27% et 22%.

Rabat a, pour sa part, vu ses nuitées augmenter de 13%. Essaouira et Al Haouz ont franchi pour la première fois le seuil du million de nuitées, atteignant respectivement 1,1 million et 1,3 million, malgré des taux de croissance plus modérés de 6% et 5%.

Ces résultats témoignent d’une amélioration de l’attractivité touristique sur l’ensemble du territoire, au-delà des destinations traditionnelles.

Des perspectives favorables

La DEPF souligne également le renforcement de la valeur ajoutée du secteur touristique. Celle-ci s’est consolidée, en moyenne, de 9,2% au terme des neuf premiers mois de 2025, après une progression de 8,3% enregistrée un an auparavant.

Cette évolution résulte des performances enregistrées tout au long de l’année, avec une croissance de 9,7% au premier trimestre, de 10,5% au deuxième trimestre et de 7,4% au troisième trimestre 2025.

Les perspectives demeurent favorables pour les années à venir. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, les recettes voyages devraient poursuivre leur dynamique haussière pour atteindre près de 155 milliards de dirhams à l’horizon 2027.

Ce dynamisme devrait se renforcer à court terme, notamment avec l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, un événement ayant généré des flux touristiques supplémentaires.

Dans ce contexte, le tourisme confirme pleinement son rôle stratégique en tant que levier de croissance économique, de création d’emplois et de consolidation des équilibres extérieurs du Royaume.