Tourisme: le Français Voyage Privé sacre le Maroc «Best Destination 2025»

Cette distinction récompense à la fois l’attractivité renouvelée de la destination Maroc et la pertinence de la stratégie déployée par l’Office national marocain du Tourisme (ONMT), souligne l’office public dans un communiqué. Le prix a été remis à Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, au nom d’un travail structuré, coordonné et résolument orienté vers les résultats.

Fondé en 2006, Voyage Privé s’est imposé comme l’un des leaders européens de la vente privée de voyages haut de gamme. Présent sur plusieurs marchés clés du continent, le groupe fédère aujourd’hui une communauté de millions de membres. En consacrant le Maroc «Best Destination 2025», Voyage Privé exprime un choix de marché fort, fondé sur l’analyse croisée des tendances de consommation, des performances de vente et de l’adhésion croissante des voyageurs européens à l’offre marocaine, ajoute la même source.

En 2025, l’ONMT a intensifié sa présence sur les principaux marchés émetteurs européens à travers des dispositifs de promotion adaptés à chaque territoire et à chaque segment de clientèle. Campagnes de communication digitales, activations télévisuelles, production de contenus visuels valorisant le Maroc d’aujourd’hui, diversification des récits et des expériences proposées: l’ensemble de ces leviers a contribué à installer une croissance plus équilibrée, qualitative et durable des flux touristiques.

Cette dynamique s’est traduite par une mise en avant élargie des destinations marocaines, illustrant la richesse et la diversité de l’offre nationale. De Marrakech à Dakhla, d’Agadir à Tanger, en passant par Taghazout, Essaouira, Béni Mellal, Fès ou encore Ouarzazate, le Maroc affirme une géographie touristique plurielle, portée par l’authenticité, la montée en gamme et la qualité de l’expérience proposée aux visiteurs.

Pour accompagner cette évolution, l’ONMT a déployé des plans d’actions ciblés par marché et par destination, intégrant la diversification de l’offre, la désaisonnalisation des flux, le renforcement de la visibilité digitale et l’optimisation des canaux de distribution.