Tourisme: Taghazout Bay capte 17% des nuitées de la destination Agadir en 2025

La station de Taghazout Bay confirme, au fil des saisons, sa montée en puissance au sein de la destination Agadir. En 2025, elle a représenté plus de 17% des nuitées et 16% des arrivées touristiques enregistrées sur l’ensemble de la destination, s’imposant comme l’un de ses principaux moteurs de croissance, indique le quotidien Les Inspirations Éco. Cette dynamique devrait se renforcer davantage avec l’ouverture, prévue cette année, d’un nouvel hôtel Marriott, qui apportera une capacité supplémentaire de 250 chambres, soit près de 500 lits.

Détenant déjà près de 14% de la capacité hôtelière globale d’Agadir, estimée à plus de 31.400 lits, Taghazout Bay dispose d’importants leviers pour améliorer ses indicateurs de performance, qu’il s’agisse des arrivées, des nuitées ou encore du taux d’occupation. Cette évolution s’appuie notamment sur le développement d’une offre haut de gamme portée par de grandes enseignes internationales du luxe, qui renforcent l’attractivité de la station auprès d’une clientèle nationale et étrangère à fort pouvoir d’achat.

La capacité d’hébergement a déjà été sensiblement renforcée en 2025 avec la mise en service d’une composante de résidences immobilières de promotion touristique, opérée par Radisson Blu Residences. Ce projet a permis d’ajouter près de 900 lits à l’offre existante, consolidant ainsi le positionnement de la station sur les segments hôtelier et résidentiel. Les résultats enregistrés confirment cette progression. En 2025, Taghazout Bay a généré plus de 1,075 million de nuitées et accueilli quelque 235.000 touristes, contre 1,05 million de nuitées et 234.901 arrivées en 2024. Une évolution modérée en volume, mais significative en termes de nuitées, avec une hausse de 3%, traduisant un allongement des séjours, écrit Les Inspirations Éco.

Le taux d’occupation moyen s’est établi à 67% sur l’année 2025, un niveau jugé satisfaisant dans un contexte de montée en gamme progressive. Les établissements cinq étoiles affichent des performances encore plus élevées, avec un taux d’occupation de 77%, en hausse par rapport à 2024. Cette performance est largement portée par les clientèles marocaine, britannique et française, qui constituent les principaux marchés émetteurs de la station.

À ce jour, Taghazout Bay compte sept hôtels opérationnels, tandis que neuf autres établissements sont attendus dans les prochaines années. Les marques internationales déjà présentes proposent des concepts variés et complémentaires, allant de l’hôtellerie classique aux resorts thématiques. On y retrouve notamment Hyatt avec deux unités, Radisson Blu à travers un village de surf intégrant une offre résidentielle, mais aussi Hilton, Fairmont, RIU Tikida et Pickalbatros. L’ouverture, courant 2026, du Marriott Taghazout, classé cinq étoiles, viendra conforter cette stratégie de montée en gamme et renforcer l’image premium de la destination.

Parallèlement à l’hébergement, l’offre d’animation, de loisirs et de culture s’est considérablement étoffée. La station s’est dotée d’un centre sportif développé en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, permettant l’accueil de stages et de préparations d’équipes internationales. Ce projet vient compléter des infrastructures déjà en place, telles que le golf de 27 trous de Tazegzout, son académie de golf, ainsi que l’académie de surf adossée à l’hôtel Radisson. D’autres équipements contribuent à la diversification de l’expérience touristique, à l’image du musée de Targant, du Beach Club Calyps ou encore du centre commercial Tawenza Square.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique plus large portée par l’ensemble de la destination Agadir, incluant le Grand Agadir, Taghazout Bay et Imi Ouaddar. Les chiffres définitifs de 2025 confirment le franchissement d’un nouveau cap, avec 1,5 million d’arrivées touristiques et 6,3 millions de nuitées dans les établissements classés. Une croissance soutenue qui conforte Agadir dans son rôle de locomotive du tourisme national et ouvre de nouvelles perspectives pour les années à venir.

Ce positionnement repose également sur la performance de l’aéroport Agadir-Al Massira, qui a traité 3,63 millions de passagers en 2025, soit près de 10% du trafic aérien national. Toutefois, cette donnée ne reflète qu’une partie des flux réels, une proportion significative des visiteurs continuant d’accéder à la région via les plateformes de Casablanca et de Marrakech, en attendant le renforcement de certaines liaisons aériennes directes vers la capitale du Souss.