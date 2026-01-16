1,5 million d’actions pour une nouvelle structure financière: le détail de l’augmentation de capital de RISMA

Au-delà du montant mobilisé, cette levée de fonds marque une nouvelle étape dans la trajectoire du groupe, a déclaré Amine Echcherki, président du directoire du groupe lors de la conférence de presse jeudi à la Bourse de Casablanca, soutenant que «les ressources collectées sont destinées à accompagner son plan de croissance, à soutenir l’extension de son parc hôtelier et à renforcer sa position dans un secteur touristique marocain engagé dans une dynamique d’expansion soutenue». La configuration de l’offre, telle que détaillée dans le communiqué, éclaire la stratégie retenue pour conjuguer stabilité actionnariale et ouverture au marché.

L’augmentation de capital repose sur une structure en deux compartiments, correspondant à deux catégories de souscripteurs. Le premier, réservé aux investisseurs qualifiés et assimilés, constitue le cœur de l’opération. Il porte sur un montant de 300 millions de dirhams (MDH), soit près de deux tiers de l’enveloppe globale. Ce compartiment correspond à l’émission d’un million d’actions nouvelles, proposées au même prix que l’ensemble de l’opération, fixé à 300 dirhams par action.

L’accès à ce premier compartiment est encadré par des conditions de souscription élevées, traduisant la volonté du groupe de s’appuyer sur une base d’investisseurs institutionnels et de long terme. Le seuil minimal est fixé à 10.000 actions par investisseur, représentant un engagement financier de 3 millions de dirhams.

Des plafonds sont également prévus afin de limiter la concentration du capital, avec un maximum équivalant à 10% de l’opération ou à 45 MDH, selon les cas, et des règles spécifiques pour les OPCVM.

En parallèle, RISMA a ouvert un second compartiment destiné aux investisseurs non qualifiés et au grand public. Celui-ci représente un montant de 150 MDH, soit un tiers de l’augmentation de capital, pour un total de 500.000 actions nouvelles. Contrairement au premier compartiment, aucun minimum de souscription n’est exigé, ce qui permet une participation plus large des investisseurs individuels. Les plafonds restent toutefois encadrés afin de préserver l’équilibre de l’opération, avec une limite fixée à 10% de ce compartiment.

Les modalités de souscription sont communes aux deux volets de l’offre. Les investisseurs peuvent couvrir leurs engagements par des dépôts en espèces, des virements ou des cautions bancaires, selon leur profil et leur historique sur le marché. Les fonds collectés sont bloqués jusqu’à l’allocation définitive des titres, conformément au calendrier arrêté par le groupe.

En cas de sursouscription, l’allocation des actions se fait au prorata des demandes. Si l’un des deux compartiments n’est pas entièrement absorbé, le reliquat peut être transféré vers l’autre, garantissant ainsi la souscription intégrale des actions émises. Ce mécanisme confère une certaine flexibilité à l’opération et réduit le risque d’un déséquilibre entre l’offre et la demande.

Lors de la conférence de presse, Amine Echcherki a également annoncé une autre levée de fonds de 50 millions de dirhams dont le lancement est prévu prochainement, pour compléter les 5O0 MDH et qui serait exclusivement destinée aux salariés du groupe. Selon le président du directoire du groupe, cette opération traduit avant tout la solidité financière de l’entreprise ainsi que la confiance réciproque entre le groupe et ses collaborateurs. En ouvrant cette opération à ses équipes, le management affirme sa volonté d’associer les salariés à la création de valeur sur le long terme, dans une logique de partage, d’engagement et de durabilité.